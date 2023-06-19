حلاوة طحينية في خطوات بسيطة...

تعرفي معنا على طريقة تحضير الحلاوة الطحينية الشهية في خطوات سهلة وبسيطة وأعديها في مطبخك، وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
1 ½ كوب طحينة ما يعادل 330 غرام.
1 ½ كوب سكر بودر ما يعادل 200 غرام.
2 كوب حليب بودر ما يعادل 200 غرام.
كوب فستق للتزيين.
كوب فستق مجروش.
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طريقة التحضير
- في وعاء كبير ننخل السكر البودر والحليب البودر
ثم نضيف الطحينة ونخلط كل المكونات حتى نحصل على قوام الحلاوة.
- نضع الفستق المجروش ونخلط كل المكونات في قالب نضع ورق زبدة، ثم نضع الفستق، وأخيرا الحلاوة ونضغط عليها جيدا ونساوي سطحها، ثم نتركها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات وتصبح جاهزة للتقديم.
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