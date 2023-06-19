حلاوة طحينية في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير الحلاوة الطحينية الشهية في خطوات سهلة وبسيطة وأعديها في مطبخك، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

1 ½ كوب طحينة ما يعادل 330 غرام.

1 ½ كوب سكر بودر ما يعادل 200 غرام.

2 كوب حليب بودر ما يعادل 200 غرام.

كوب فستق للتزيين.

كوب فستق مجروش.

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