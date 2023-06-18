فلافل سوري بالحمص والمعدنوس

القاهرة - بوابة الوسط

الفلافل وجبة تشتهر بها مصر وسورية والأردن وفلسطين ولبنان، وهي من المقبلات الشهية ورخيصة الثمن. تعرفي إلى طريقة تحضير الفلافل السورية معنا، وأعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو غرام حمص منقوع في الماء 24 ساعة.

باقة من المعدنوس.

بصلة كبيرة

4 فصوص ثوم مهروسة.

ملعقة كبيرة كمون مطحون.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة.

ملعقة كبيرة كربونات الصوديوم.

كمية من الزيت النباتي للقلي.