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فلافل سوري بالحمص والمعدنوس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 يونيو 2023, 01:44 مساء
فلافل سوري بالحمص والمعدنوس
الفلافل وجبة تشتهر بها مصر وسورية والأردن وفلسطين ولبنان (الإنترنت)
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الفلافل وجبة تشتهر بها مصر وسورية والأردن وفلسطين ولبنان، وهي من المقبلات الشهية ورخيصة الثمن. تعرفي إلى طريقة تحضير الفلافل السورية معنا، وأعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
كيلو غرام حمص منقوع في الماء 24 ساعة.
باقة من المعدنوس.
بصلة كبيرة
4 فصوص ثوم مهروسة.
ملعقة كبيرة كمون مطحون.
ملعقة كبيرة ملح.
ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة.
ملعقة كبيرة كربونات الصوديوم.
كمية من الزيت النباتي للقلي.

طريقة التحضير
- نطحن الحمص والبصل والمعدنوس جيدًا بالمطحنة الكهربائية أو فرامة اللحم، لنحصل على عجينة ناعمة وملساء.
- نضع الحمص المطحون في وعاء، ثم نضيف الكزبرة والكمون والملح والثوم وكربونات الصوديوم، ونعجن جيدًا حتى تختلط جميع المكونات .
- نحمي الزيت بشكل جيد، وباستخدام القالب المخصص لصنع أقراص فلافل دائرية نضعها في الزيت بهدوء.
- عندما يصبح لونها ذهبيًا نخرجها من الزيت، ونضعها في طبق التقديم.

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