صفيحة الباذنجان

القاهرة - بوابة الوسط

صفيحة نباتية بالباذنجان من دون لحمة وصفة مميزة وسهلة واقتصادية، وتحضر بطريقة بسيطة من الباذنجان بدلا من اللحم والبصل ودبس الرمان والبهارات. وصفة لذيذة وشهية، تعلميها معنا في دقائق وفقا لموقع «شهية».

المكونات:

لتحضير الحشوة: كيلو غرام باذنجان مشوي ومصفى ومقطع ناعم

¼ كيلوغرام لية خروف

¾ كيلو مقطع ناعم: بصل - بندورة

½ كوب دبس رمان

⅔ ملعقة كبيرة: ملح - فلفل أسود - بابريكا - كزبرة جافة

لتحضير العجينة: 6.5 كوب دقيق

½ كوب: زيت نباتي - حليب

1.75 كوب ماء دافئ

1.5 ملعقة كبيرة: سكر - خميرة

ملعقة صغيرة ملح