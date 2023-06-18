صفيحة الباذنجان...

صفيحة نباتية بالباذنجان من دون لحمة وصفة مميزة وسهلة واقتصادية، وتحضر بطريقة بسيطة من الباذنجان بدلا من اللحم والبصل ودبس الرمان والبهارات. وصفة لذيذة وشهية، تعلميها معنا في دقائق وفقا لموقع «شهية».
المكونات:
لتحضير الحشوة: كيلو غرام باذنجان مشوي ومصفى ومقطع ناعم
¼ كيلوغرام لية خروف
¾ كيلو مقطع ناعم: بصل - بندورة
½ كوب دبس رمان
⅔ ملعقة كبيرة: ملح - فلفل أسود - بابريكا - كزبرة جافة
لتحضير العجينة: 6.5 كوب دقيق
½ كوب: زيت نباتي - حليب
1.75 كوب ماء دافئ
1.5 ملعقة كبيرة: سكر - خميرة
ملعقة صغيرة ملح
طريقة التحضير
- نخلط مكونات الحشوة معا، بما فيها البهارات، ثم نضعها في مصفاة ناعمة، للتخلص من السوائل فيها، ثم نحضر العجينة بوضع الخميرة والسكر في الماء الدافئ، وننتظر 10 دقائق، ثم نضيف الخليط فوق الدقيق، ثم الزيت والحليب والملح، ونعجن جيدا حتى نحصل على عجينة متجانسة، ثم ندهنها بالزيت ونغلفها بالنايلون، ونتركها ترتاح 30 دقيقة.
- نقطعها إلى قطع متساوية في الحجم، ونشكلها على شكل كرات، ثم نفردها بالشوبك على شكل بيضاوي، ونضيف الحشوة، ونكرر العملية حتى انتهاء كامل الكمية.
- نصفها في صينية مغلفة بورق الزبدة، وندخلها الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لـ20 دقيقة، ثم نخرجها ونرصها في طبق التقديم، وتقدم ساخنة.
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