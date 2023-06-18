«الميشوتكا» كيك

القاهرة - بوابة الوسط

«الميشوتكا» وصفة حلى مميزة من المطبخ الروسي، وتحضر بطريقة بسيطة، حيث إنها تتكون من طبقات من عجينة حلويات، وفوقها الميرانغ، وتزين بالحليب المكثف والمكسرات. تعلميها معنا، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».