«الميشوتكا» كيك...

«الميشوتكا» وصفة حلى مميزة من المطبخ الروسي، وتحضر بطريقة بسيطة، حيث إنها تتكون من طبقات من عجينة حلويات، وفوقها الميرانغ، وتزين بالحليب المكثف والمكسرات. تعلميها معنا، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».
المكونات:
400 غرام دقيق
200 غرام زبدة
150 غرام سكر بودرة
50 غرام كريمة حامضة
4 بيضات
ملعقة صغيرة بيكينغ باودر
¼ ملعقة صغيرة حامض الستريك
للتزيين: 4 ملاعق كبيرة مكسرات
150 غرام زبدة
250 غرام حليب مكثف
خبز الزيتون
طريقة التحضير
- نضع الدقيق في وعاء عميق، ثم نضيف الزبدة ونعجن جيدا لـ5 دقائق، حتى يصبح القوام رمليا، ثم نفصل صفار البيض عن بياضه، ونضع كل منها في وعاء على حدة، ثم نضيف الصفار فوق خليط الدقيق، ونضيف أيضا البيكينغ باودر والكريمة الحامضة، ونخلط المكونات معا، ونعجن جيدا لـ5 دقائق، حتى نحصل على عجينة متجانسة قابلة للتشكيل، ثم نقطعها ثلاث قطع، ونغلف كل قطعة بالنايلون، ونضعها في الثلاجة ساعة، حتى تتماسك.
- نخفق البياض بالخفاقة الكهربائية، حتى يصبح اللون أبيض، ثم نضيف حمض الستريك والسكر البودرة، ونخفقها بالخفاقة الكهربائية لـ5 دقائق، ثم نخرج أول قطعة عجين من أصل الثلاث من الثلاجة، ونبرشها ونجمعها على شكل قرص دائري، ونضعها في صينية مغلفة بورق زبدة، ونزينها بحشوة الميرانغ والمكسرات.
- نعيد ذلك مع باقي القطع، وندخلها الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية لـ20 دقيقة، حتى تمام النضج، ونخرجها ونزينها بخليط الزبدة والحليب المكثف المحضر بالخفاقة الكهربائية، ثم نصف القطع الثلاث فوق بعضها، ونزين الوجه بخليط الزبدة والحليب المكثف.
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