فطائر العدس والبصل...

فطائر العدس، وصفة مميزة بطريقة بسيطة جداً، تُحضر بدقائق، مكونة من العدس والطماطم والبصل والثوم والبقدونس والجزر، وتشكل على شكل أقراص وتحمر جيداً لذيذة وشهية، تعرفي على الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقاً لموقع «شهية».
المكونات
1.5 كوب عدس أحمر مجروش مغسول ومنقوع
¼ كوب بقدونس مفروم
حبة جزر مبشورة - بصل مفروم
2 فص ثوم مهروس
1.25 ملعقة كبيرة دبس البندورة
¾ ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
طريقة التحضير
- نضع العدس في محضرة الطعام، ونضيف باقي المكونات فوقه ونطحن جيداً لمدة ثلاث دقائق، حتى نحصل على خليط متجانس يشبه العجين، نشكله على شكل أقراص متساوية في الحجم، ثم نضع الزيت النباتي في مقلاة ونضيف الأقراص المشكلة ونتركها لمدة أربع دقائق حتى تحمرّ على الوجه الأول.
- ثم نقلبها على الوجه الآخر ونتركه يحمرّ، ومن ثم نضعها على مناديل مطبخ لامتصاص الزيت الزائد ثم نسكب في طبق التقديم.
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