فطائر العدس والبصل

القاهرة - بوابة الوسط

فطائر العدس، وصفة مميزة بطريقة بسيطة جداً، تُحضر بدقائق، مكونة من العدس والطماطم والبصل والثوم والبقدونس والجزر، وتشكل على شكل أقراص وتحمر جيداً لذيذة وشهية، تعرفي على الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقاً لموقع «شهية».

المكونات

1.5 كوب عدس أحمر مجروش مغسول ومنقوع

¼ كوب بقدونس مفروم

حبة جزر مبشورة - بصل مفروم

2 فص ثوم مهروس

1.25 ملعقة كبيرة دبس البندورة

¾ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود