  • Alwasat News
Atwasat

خبز الزيتون

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 يونيو 2023, 10:37 صباحا
خبز الزيتون
خبز الزيتون وصفة مميزة تحضر بطريقة بسيطة وسهلة من الدقيق والحليب (الإنترنت)
alwasat radio

خبز الزيتون وصفة مميزة ولذيذة جدا تحضر بطريقة بسيطة وسهلة من الدقيق والحليب والزيت والخميرة والملح والسكر، ونشكل منها عجينة، ونخلطها بشرائح الزيتون، ونخبزها. تعرفي على الطريقة معنا، وأعديها في مطبخك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
3 أكواب دقيق
2 كوب حليب دافئ
¼ كوب زيت نباتي
120 غرام زيتون مقطع شرائح
ملعقة كبيرة: خميرة - سكر
½ ملعقة كبيرة: ملح - خل أبيض
5 ملاعق كبيرة زيت نباتي
بياض بيضة
لدهن الوجه: صفار البيضة
2 ملعقة حليب سائل
½ ملعقة صغيرة خل أبيض
للتزيين: 3 ملاعق كبيرة من شرائح الزيتون
كعكة الذرة بالبرتقال الشهية

طريقة التحضير
- نضع الحليب في وعاء، ونضيف الزيت والسكر والخميرة، ونتركها 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة، ثم نضيف الملح والدقيق بالتدريج مع العجن، حتى نحصل على عجينة متجانسة قابلة للتشكيل، ونغطيها بالنايلون، ونتركها ترتاح ساعة، ثم ندهنها بزيت نباتي، حتى لا تلتصق باليد، ونعجن لدقيقة، ثم نضيف شرائح الزيتون، ونخلط جيدا حتى تتداخل شرائح الزيتون بالعجينة، ثم نغطيها بالنايلون، ونتركها ترتاح 30 دقيقة.
- بعدها نقطع العجينة ثلاث قطع متساوية، ونشكلها على شكل أقراص دائرية بسماكة سنتيمتر تقريبا، ونصفها في صينية مغلفة بورق الزبدة، ونخلط مكونات دهن الوجه، وندهن بها الأقراص، ونزينها بشرائح الزيتون، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لـ20 دقيقة، حتى ينضج الخبز، ويأخذ اللون الذهبي، لتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أكثر من مليون طفل نازح في السودان وأجراس إنذار في دارفور

أكثر من مليون طفل نازح في السودان وأجراس إنذار في دارفور
إيقاف نجم كرة السلة الأميركي جا مورانت 25 مباراة لحمله سلاحا

إيقاف نجم كرة السلة الأميركي جا مورانت 25 مباراة لحمله سلاحا
بوتين: سلمنا بيلاروسيا مجموعة أولى من الرؤوس النووية

بوتين: سلمنا بيلاروسيا مجموعة أولى من الرؤوس النووية
غضب جماهيري في إندونيسيا لغياب ميسي عن مباراة منتخبها أمام الأرجنتين

غضب جماهيري في إندونيسيا لغياب ميسي عن مباراة منتخبها أمام الأرجنتين
ميكرون الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية ستستثمر 600 مليون دولار في الصين

ميكرون الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية ستستثمر 600 مليون دولار في الصين
3 مشروبات طبيعية لتخفيف آلام الصداع

3 مشروبات طبيعية لتخفيف آلام الصداع
إدريس بن الطيب.. شاعر سكنته القصيدة وسحرته الكتابة

إدريس بن الطيب.. شاعر سكنته القصيدة وسحرته الكتابة
شي لـ«بيل غيتس»: الصين وضعت آمالها دائمًا في الشعب الأميركي

شي لـ«بيل غيتس»: الصين وضعت آمالها دائمًا في الشعب الأميركي
شاهد في برنامج «فلوسنا»: هل وصل عدد الليبيين إلى 8.7 مليون نسمة؟

شاهد في برنامج «فلوسنا»: هل وصل عدد الليبيين إلى 8.7 مليون نسمة؟
في العدد 395: «جدل بوزنيقة» ينتظر الحسم.. والمرأة الليبية تدافع عن حريتها

في العدد 395: «جدل بوزنيقة» ينتظر الحسم.. والمرأة الليبية تدافع عن حريتها
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان

توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان
حميدتي: «فاغنر» أحضرها البشير وتربطها علاقة وثيقة بالجيش السوداني

حميدتي: «فاغنر» أحضرها البشير وتربطها علاقة وثيقة بالجيش السوداني
«سي إن إن»: وكالات حكومية أميركية تعرضت لهجوم إلكتروني عالمي

«سي إن إن»: وكالات حكومية أميركية تعرضت لهجوم إلكتروني عالمي
مبابي: البقاء في باريس سان جرمان «خياري الوحيد» حاليا

مبابي: البقاء في باريس سان جرمان «خياري الوحيد» حاليا
بيلينغهام يقرر ارتداء القميص رقم «5» مع ريال مدريد تكريما لزيدان

بيلينغهام يقرر ارتداء القميص رقم «5» مع ريال مدريد تكريما لزيدان
ريال مدريد يهزم برشلونة في «كلاسيكو» مواقع التواصل.. والأهلي الأول عربيا

ريال مدريد يهزم برشلونة في «كلاسيكو» مواقع التواصل.. والأهلي الأول عربيا
«في التسعين»: يعقوب عبدالله.. أبوسليم سيكون الحصان الأسود في سداسي التتويج

«في التسعين»: يعقوب عبدالله.. أبوسليم سيكون الحصان الأسود في سداسي التتويج
#في التسعين»: الفزاني ينتقد جماهير الأهليين

#في التسعين»: الفزاني ينتقد جماهير الأهليين
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
آيس كريم الأناناس والنعناع
آيس كريم الأناناس والنعناع
كرات البسكويت بالموز
كرات البسكويت بالموز
كسكسي مغربي بالدجاج والخضروات
كسكسي مغربي بالدجاج والخضروات
كيكة مثلجة بالبسكويت والشوكولاتة
كيكة مثلجة بالبسكويت والشوكولاتة
مكرونة بالتونة في خطوات سهلة وسريعة
مكرونة بالتونة في خطوات سهلة وسريعة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صدور دجاج بالزعتر والليمون
صدور دجاج بالزعتر والليمون...
ورق عنب على الطريقة اللبنانية
ورق عنب على الطريقة اللبنانية...
بوريك بالجبنة والبصل من المطبخ الليبي
بوريك بالجبنة والبصل من المطبخ الليبي...
كرات كفتة بالقسماط
كرات كفتة بالقسماط...
حضري فطيرة الشكشوكة
حضري فطيرة الشكشوكة...
المزيد
خبز الزيتون
خبز الزيتون...
بيتزا دون خميرة
بيتزا دون خميرة...
طاجين ورق عنب بالكوارع
طاجين ورق عنب بالكوارع...
مكرونة بالتونة في خطوات سهلة وسريعة
مكرونة بالتونة في خطوات سهلة وسريعة...
كيكة مثلجة بالبسكويت والشوكولاتة
كيكة مثلجة بالبسكويت والشوكولاتة...
المزيد