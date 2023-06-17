خبز الزيتون

القاهرة - بوابة الوسط

خبز الزيتون وصفة مميزة ولذيذة جدا تحضر بطريقة بسيطة وسهلة من الدقيق والحليب والزيت والخميرة والملح والسكر، ونشكل منها عجينة، ونخلطها بشرائح الزيتون، ونخبزها. تعرفي على الطريقة معنا، وأعديها في مطبخك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

3 أكواب دقيق

2 كوب حليب دافئ

¼ كوب زيت نباتي

120 غرام زيتون مقطع شرائح

ملعقة كبيرة: خميرة - سكر

½ ملعقة كبيرة: ملح - خل أبيض

5 ملاعق كبيرة زيت نباتي

بياض بيضة

لدهن الوجه: صفار البيضة

2 ملعقة حليب سائل

½ ملعقة صغيرة خل أبيض

للتزيين: 3 ملاعق كبيرة من شرائح الزيتون

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