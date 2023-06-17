خبز الزيتون وصفة مميزة ولذيذة جدا تحضر بطريقة بسيطة وسهلة من الدقيق والحليب والزيت والخميرة والملح والسكر، ونشكل منها عجينة، ونخلطها بشرائح الزيتون، ونخبزها. تعرفي على الطريقة معنا، وأعديها في مطبخك وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
3 أكواب دقيق
2 كوب حليب دافئ
¼ كوب زيت نباتي
120 غرام زيتون مقطع شرائح
ملعقة كبيرة: خميرة - سكر
½ ملعقة كبيرة: ملح - خل أبيض
5 ملاعق كبيرة زيت نباتي
بياض بيضة
لدهن الوجه: صفار البيضة
2 ملعقة حليب سائل
½ ملعقة صغيرة خل أبيض
للتزيين: 3 ملاعق كبيرة من شرائح الزيتون
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طريقة التحضير
- نضع الحليب في وعاء، ونضيف الزيت والسكر والخميرة، ونتركها 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة، ثم نضيف الملح والدقيق بالتدريج مع العجن، حتى نحصل على عجينة متجانسة قابلة للتشكيل، ونغطيها بالنايلون، ونتركها ترتاح ساعة، ثم ندهنها بزيت نباتي، حتى لا تلتصق باليد، ونعجن لدقيقة، ثم نضيف شرائح الزيتون، ونخلط جيدا حتى تتداخل شرائح الزيتون بالعجينة، ثم نغطيها بالنايلون، ونتركها ترتاح 30 دقيقة.
- بعدها نقطع العجينة ثلاث قطع متساوية، ونشكلها على شكل أقراص دائرية بسماكة سنتيمتر تقريبا، ونصفها في صينية مغلفة بورق الزبدة، ونخلط مكونات دهن الوجه، وندهن بها الأقراص، ونزينها بشرائح الزيتون، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لـ20 دقيقة، حتى ينضج الخبز، ويأخذ اللون الذهبي، لتصبح جاهزة للتقديم.
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