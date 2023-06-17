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بيتزا دون خميرة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 يونيو 2023, 09:29 صباحا
بيتزا دون خميرة
بيتزا الطاسة من أسهل أنواع البيتزا وأسرعها.. نقدمها لكم بعجينة بسيطة (الإنترنت)
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بيتزا الطاسة من أسهل أنواع البيتزا وأسرعها.. نقدمها لكم بعجينة بسيطة وقطنية وحشوة وصوص بيتزا لذيذ وسريع التحضير. تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات:
1 ½ كوب دقيق
كوب حليب زبادي
ملعقة زيت نباتي
½ ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم
1 ملعقة صغيرة بيكينغ باودر
للحشوة:
صلصة بيتزا جاهزة
برش جبن
فلفل
طماطم
فطر
شرائح زيتون

طريقة التحضير
- نضع في وعاء كلا من الدقيق والزبادي والزيت والكربونات والبيكينغ، ونستمر في العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وغير لاصقة.
- نقسم العجينة إلى قسمين، ونرش سطحا مستويا بالدقيق، ونمدد العجينة، ثم ندهن مقلاة غير لاصقة بالقليل من الزيت النباتي، ثم نضع العجينة عليها.
- نثقب العجينة عدة ثقوب، ونتركها حتى تصبح ذهبية من الأسفل، ونقلبها ونضع عليها صلصة البيتزا وبرش الجبن والفلفل والطماطم والفطر والزيتون حسب المتوافر.
- نغطي المقلاة ونتركها حتى تنضج العجينة والمكونات، ثم نقطعها ونقدمها.

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