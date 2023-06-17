بيتزا دون خميرة

القاهرة - بوابة الوسط

بيتزا الطاسة من أسهل أنواع البيتزا وأسرعها.. نقدمها لكم بعجينة بسيطة وقطنية وحشوة وصوص بيتزا لذيذ وسريع التحضير. تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات:

1 ½ كوب دقيق

كوب حليب زبادي

ملعقة زيت نباتي

½ ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

1 ملعقة صغيرة بيكينغ باودر

للحشوة:

صلصة بيتزا جاهزة

برش جبن

فلفل

طماطم

فطر

شرائح زيتون