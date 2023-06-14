كرات البسكويت بالموز

القاهرة - بوابة الوسط

كرات البسكويت والموز وصفة شهية ولذيذة جدا تحضر بسهولة وبساطة من ثلاثة مكونات فقط سريعة التحضير، ولا تحتاج إلا لدقائق قليلة لتحضيرها، وسيقبل عليها أطفالك.. تعلميها معنا وفقًا لموقع «احكي».