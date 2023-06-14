كرات البسكويت بالموز...

كرات البسكويت والموز وصفة شهية ولذيذة جدا تحضر بسهولة وبساطة من ثلاثة مكونات فقط سريعة التحضير، ولا تحتاج إلا لدقائق قليلة لتحضيرها، وسيقبل عليها أطفالك.. تعلميها معنا وفقًا لموقع «احكي».
المكونات
3 حبات متوسطة من الموز الطري
2 باكيت بسكويت سادة مطحون
للتغطية: ¾ كوب جوز هند مبشور
طريقة التحضير
- نهرس الموز جيدا في محضرة الطعام الكهربائية، ثم نضيف إليه البسكويت المطحون، ونعجن حتى نحصل على عجينة متجانسة ومتماسكة، ثم نقوم بتشكيلها كرات متساوية في الحجم.
- نغمس كل كرة بجوز الهند حتى تتغطى بالكامل، ونصفها في طبق التقديم.
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