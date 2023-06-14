آيس كريم الأناناس والنعناع

القاهرة - بوابة الوسط

نحتاج إلى حلويات لذيذة لتنعش أفواهنا، خاصة مع اقتراب حر الصيف. لذلك نقدم إليكِ وصفة شهية باردة من الأناناس المثلج والنعناع. جربيها واستمتعي بمذاقها الشهي مع أسرتك وفقا لموقع «حياتك».

المكونات

500 غرام شرائح أناناس باردة مع العصير

2 ملعقة كبيرة من النعناع الطازج المفروم

أوراق نعناع طازجة (اختياري)