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آيس كريم الأناناس والنعناع

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 يونيو 2023, 12:58 مساء
آيس كريم الأناناس والنعناع
وصفة شهية باردة من الأناناس المثلج والنعناع.. جربيها واستمتعي بمذاقها الشهي مع أسرتك (الإنترنت)
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نحتاج إلى حلويات لذيذة لتنعش أفواهنا، خاصة مع اقتراب حر الصيف. لذلك نقدم إليكِ وصفة شهية باردة من الأناناس المثلج والنعناع. جربيها واستمتعي بمذاقها الشهي مع أسرتك وفقا لموقع «حياتك».

المكونات
500 غرام شرائح أناناس باردة مع العصير
2 ملعقة كبيرة من النعناع الطازج المفروم
أوراق نعناع طازجة (اختياري)

طريقة التحضير
- ضعي شرائح الأناناس والعصير في طبق فرن مربع، وبرديها من ساعة ونصف الساعة إلي ساعتين أو حتى تتجمد بالكامل.
- ضعي الأناناس المثلج والنعنع المفروم في الخلاط، حتى يصبح الخليط ناعما، لكن دون أن يذوب.
- اسكبي المزيج في 5 أطباق تختارينها، وزينيها بأوراق النعناع إن أردت، وبرديها بالفريز، لتتماسك، ثم تصبح جاهزة للتقديم.

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