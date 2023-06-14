معكرونة بالسبانج والجبن الشيدر

القاهرة - بوابة الوسط

معكرونة بالسبانج والجبنة وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة ومغذية، حيث تحتوي على جميع العناصر الغذائية. تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

400 غرام معكرونة مسلوقة أي شكل حسب الرغبة

2 كوب حليب كامل الدسم

3 باقات سبانخ مغسولة ومفرومة ومسلوقة بالماء مع رشة ملح

½ باقة بقدونس مفرومة

كوب جبنة موزاريلا مبشورة

½ كوب: جبنة شيدر مبشورة - جبنة بارميزان مبشورة

2 ملعقة كبيرة: زبدة - دقيق

¼ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - بودرة ثوم