معكرونة بالسبانج والجبن الشيدر...

معكرونة بالسبانج والجبنة وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة ومغذية، حيث تحتوي على جميع العناصر الغذائية. تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقًا لموقع «الوصفة».
المكونات
400 غرام معكرونة مسلوقة أي شكل حسب الرغبة
2 كوب حليب كامل الدسم
3 باقات سبانخ مغسولة ومفرومة ومسلوقة بالماء مع رشة ملح
½ باقة بقدونس مفرومة
كوب جبنة موزاريلا مبشورة
½ كوب: جبنة شيدر مبشورة - جبنة بارميزان مبشورة
2 ملعقة كبيرة: زبدة - دقيق
¼ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - بودرة ثوم
طريقة التحضير
- نضع الحليب في الخلاط الكهربائي، ونضيف فوقه السبانخ المسلوقة والبقدونس، ونطحن حتى تصبح المكونات ناعمة، ثم نضع الزبدة في وعاء على نار متوسطة، ونضيف الدقيق ونحرك لدقيقة، ثم نضيف خليط الحليب والسبانخ والبقدونس والملح والفلفل والثوم البودرة، ونقلب جيدا حتى الغليان.
- نترك الخليط على النار 5 دقائق أخرى بعد الغليان حتى يثخن القوام، ثم نضيف جبنة الشيدر والموزاريلا والبارميزان، ونقلب لـ3 دقائق.
- أخيرا.. نضيف المعكرونة، ونتركها على النار لدقيقة، ثم تصبح جاهزة للتقديم.
تعليقات