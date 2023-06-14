  • Alwasat News
Atwasat

4 خطوات لحفظ وتفريز البامية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 يونيو 2023, 08:52 صباحا
4 خطوات لحفظ وتفريز البامية
أفضل الطرق المجربة لتفريز البامية مع الحفاظ على طعمها الطازج ولونها الأخضر (الإنترنت)
alwasat radio

تخزين البامية في الفريزر، لحفظها فترات طويلة، هو ما تفضله السيدات عادة، تجنبا للجهد المبذول في عملية تجفيفها. لذلك نقدم لك أفضل الطرق المجربة، لتفريز البامية مع الحفاظ على طعمها الطازج ولونها الأخضر الجميل، وفقًا لموقع «مطبخ لك».
شيبسي صحي دون مواد حافظة
قبل كل شىء، نقوم بتقميع البامية (إزالة رأسها)، وتغسل بشكل جيد، وهنا يمكن اعتماد إحدى الطرق التالية:
- يمكن أن نغليها غلوة سريعة بالماء، ثم نقوم بتنشيفها وتصفية الماء عنها، ونضعها في أكياس ونرتبها في الفريزر، وهذه الطريقة تحافظ على لون البامية، وتجعل نكهتها ثابتة، حتى لو استخدمت بعد سنة.
- نغليها غلوة سريعة في الماء مع ملعقة ملح كبيرة وربع ملعقة ملح ليمون، ثم نخرجها ونضعها في ماء بارد، ونتركها 3 دقائق، ثم نصفيها وننشفها جيدا، ونضعها في أكياس، ونرتبها في الفريز. هكذا ستحصلين على نكهة مضاعفة، ولون أخضر زاهٍ في أي وقت أخرجتي فيه البامية للطبخ.
- اغلي عصير الطماطم الطازجة نصف ساعة، وضيفي البامية، ودعيها تغلي دقيقتين مع بعض الملح ورشة ملح ليمون، ثم قومي بتبريدها، وضعيها في أكياس، ورتبيها في الفريزر.
- هناك طريقة أسهل أكثر، حيث يمكنك أن تتركي البامية يومين في الظل، وليس في الشمس، ومن ثم ضعيها في أكياس، ورتبيها في الفريزر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميسي: مونديال قطر كان الأخير لي ومن الصعب الظهور في 2026

ميسي: مونديال قطر كان الأخير لي ومن الصعب الظهور في 2026
ترامب في أخطر مواجهة مع القضاء مع بدء جلسات قضية الوثائق السرية

ترامب في أخطر مواجهة مع القضاء مع بدء جلسات قضية الوثائق السرية
الحرب الروسية الأوكرانية تُلغي نشر كتاب جديد لروائية أميركية شهيرة

الحرب الروسية الأوكرانية تُلغي نشر كتاب جديد لروائية أميركية شهيرة
كاريكاتير حليم - استمرار الحرب في السودان

كاريكاتير حليم - استمرار الحرب في السودان
عقيلة: وجدنا حلا لمسألة ترشح العسكريين.. وهناك شبه توافق على تشكيل حكومة جديدة (فيديو)

عقيلة: وجدنا حلا لمسألة ترشح العسكريين.. وهناك شبه توافق على تشكيل حكومة جديدة ...
«دنفر ناغتس» يحرز لقب «إن بي إيه» للمرة الأولى

«دنفر ناغتس» يحرز لقب «إن بي إيه» للمرة الأولى
مبابي أبلغ باريس سان جيرمان بانتهاء عقده الحالي في 2024

مبابي أبلغ باريس سان جيرمان بانتهاء عقده الحالي في 2024
المنتخب الوطني يخوض أول حصة تدريبية في معسكر القاهرة

المنتخب الوطني يخوض أول حصة تدريبية في معسكر القاهرة
برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» يستضيف وزير العمل علي العابد (شاهد)

برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» يستضيف وزير العمل علي العابد (شاهد)
كاريكاتير خيري - وزير التعليم العالي يتمنى عودة مشانق 7 أبريل إلى الجامعات

كاريكاتير خيري - وزير التعليم العالي يتمنى عودة مشانق 7 أبريل إلى الجامعات
10 ملايين دينار سيولة نقدية لمصرفيْ الوحدة والجامعة في سرت

10 ملايين دينار سيولة نقدية لمصرفيْ الوحدة والجامعة في سرت
أكثر من 40 رياضيا يمثلون ليبيا بـ«الأولمبياد الخاص» بألمانيا

أكثر من 40 رياضيا يمثلون ليبيا بـ«الأولمبياد الخاص» بألمانيا
بلينكن يأمل في «نجاح» الهجوم الأوكراني المضاد لإرغام بوتين على التفاوض

بلينكن يأمل في «نجاح» الهجوم الأوكراني المضاد لإرغام بوتين على التفاوض
عاصفة رملية شديدة تجتاح الموصل العراقية وتحجب الرؤيا (شاهد)

عاصفة رملية شديدة تجتاح الموصل العراقية وتحجب الرؤيا (شاهد)
الدامجة لـ«بوابة الوسط»: اجتمعنا مع «ديوان المحاسبة» لبحث مستحقات المدربين المتأخرة

الدامجة لـ«بوابة الوسط»: اجتمعنا مع «ديوان المحاسبة» لبحث مستحقات المدربين ...
المنير يعتزل دوليا.. ويقول: عدم الإحساس بالمسؤولية والتعامل مع الوطن كصفقة دفعني لاتخاذ القرار

المنير يعتزل دوليا.. ويقول: عدم الإحساس بالمسؤولية والتعامل مع الوطن كصفقة دفعني...
عقيلة: إجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية هدفه التعطيل

عقيلة: إجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية هدفه التعطيل
عنكم وعن أروع الأمهات

عنكم وعن أروع الأمهات
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
كعكة البطاطا بالجبن الفيتا
كعكة البطاطا بالجبن الفيتا
طاجين الكوسة باللحم
طاجين الكوسة باللحم
كفتة بخبز التورتيلا
كفتة بخبز التورتيلا
خطوات تنظيف الفرن الكهربائي
خطوات تنظيف الفرن الكهربائي
دجاج بالأناناس على الطريقة الصينية
دجاج بالأناناس على الطريقة الصينية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صدور دجاج بالزعتر والليمون
صدور دجاج بالزعتر والليمون...
ورق عنب على الطريقة اللبنانية
ورق عنب على الطريقة اللبنانية...
بوريك بالجبنة والبصل من المطبخ الليبي
بوريك بالجبنة والبصل من المطبخ الليبي...
البرتقال بالجزر عصير منعش ولذيذ
البرتقال بالجزر عصير منعش ولذيذ...
كرات كفتة بالقسماط
كرات كفتة بالقسماط...
المزيد
كانيلوني باللحم المفروم
كانيلوني باللحم المفروم...
4 خطوات لحفظ وتفريز البامية
4 خطوات لحفظ وتفريز البامية...
5 طرق لتنظيم الثلاجة وتوفير مساحة أكبر
5 طرق لتنظيم الثلاجة وتوفير مساحة أكبر...
دجاج بالأناناس على الطريقة الصينية
دجاج بالأناناس على الطريقة الصينية...
خطوات تنظيف الفرن الكهربائي
خطوات تنظيف الفرن الكهربائي...
المزيد