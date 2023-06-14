4 خطوات لحفظ وتفريز البامية...

تخزين البامية في الفريزر، لحفظها فترات طويلة، هو ما تفضله السيدات عادة، تجنبا للجهد المبذول في عملية تجفيفها. لذلك نقدم لك أفضل الطرق المجربة، لتفريز البامية مع الحفاظ على طعمها الطازج ولونها الأخضر الجميل، وفقًا لموقع «مطبخ لك».
شيبسي صحي دون مواد حافظة
قبل كل شىء، نقوم بتقميع البامية (إزالة رأسها)، وتغسل بشكل جيد، وهنا يمكن اعتماد إحدى الطرق التالية:
- يمكن أن نغليها غلوة سريعة بالماء، ثم نقوم بتنشيفها وتصفية الماء عنها، ونضعها في أكياس ونرتبها في الفريزر، وهذه الطريقة تحافظ على لون البامية، وتجعل نكهتها ثابتة، حتى لو استخدمت بعد سنة.
- نغليها غلوة سريعة في الماء مع ملعقة ملح كبيرة وربع ملعقة ملح ليمون، ثم نخرجها ونضعها في ماء بارد، ونتركها 3 دقائق، ثم نصفيها وننشفها جيدا، ونضعها في أكياس، ونرتبها في الفريز. هكذا ستحصلين على نكهة مضاعفة، ولون أخضر زاهٍ في أي وقت أخرجتي فيه البامية للطبخ.
- اغلي عصير الطماطم الطازجة نصف ساعة، وضيفي البامية، ودعيها تغلي دقيقتين مع بعض الملح ورشة ملح ليمون، ثم قومي بتبريدها، وضعيها في أكياس، ورتبيها في الفريزر.
- هناك طريقة أسهل أكثر، حيث يمكنك أن تتركي البامية يومين في الظل، وليس في الشمس، ومن ثم ضعيها في أكياس، ورتبيها في الفريزر.
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