كفتة بخبز التورتيلا

القاهرة - بوابة الوسط

كفتة بخبز التورتيلا وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وبسيطة فهي عبارة عن ساندويتش بخبز التورتيلا المحشو بخلطة الكفتة المميزة، تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة للاستمتاع بمذاقها اللذيذ والشهي معه أفراد أسرتك، وفقًا لموقع «مطبخ لك».

المكونات

خبز تورتيلا (العدد حسب الكمية).

كيلو لحم مفروم للكفتة.

بصلة كبيرة مفرومة.

2 حبة فلفل أحمر مفروم.

نصف كوب بقدونس مفروم.

ملعقة ملح.

نصف ملعقة (فلفل أسود - بابريكا - سبع بهار).

2 ملعقة دبس رمان.

4 ملاعق زيت نباتي.

للتزيين:

حب الرمان.

دبس رمان.

بقدونس مفروم.

صدور دجاج بالزعتر والليمون