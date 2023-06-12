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كفتة بخبز التورتيلا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 يونيو 2023, 03:37 مساء
كفتة بخبز التورتيلا
كفتة بخبز التورتيلا وصفة مميزة.. إليك طريقة تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة (الإنترنت)
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كفتة بخبز التورتيلا وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وبسيطة فهي عبارة عن ساندويتش بخبز التورتيلا المحشو بخلطة الكفتة المميزة، تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة للاستمتاع بمذاقها اللذيذ والشهي معه أفراد أسرتك، وفقًا لموقع «مطبخ لك».

المكونات
خبز تورتيلا (العدد حسب الكمية).
كيلو لحم مفروم للكفتة.
بصلة كبيرة مفرومة.
2 حبة فلفل أحمر مفروم.
نصف كوب بقدونس مفروم.
ملعقة ملح.
نصف ملعقة (فلفل أسود - بابريكا - سبع بهار).
2 ملعقة دبس رمان.
4 ملاعق زيت نباتي.
للتزيين:
حب الرمان.
دبس رمان.
بقدونس مفروم.
صدور دجاج بالزعتر والليمون

طريقة التحضير
- في طنجرة نضع الزيت والبصل والفلفل ونذبلهم ثم نضيف اللحم ونقلبهم، بعدها نضيف الملح والبهارات التي ذكرناها ونتركهم على النار حتى ينضج اللحم وعند النضج نضيف البقدونس ودبس الرمان ونقلبهم ثم نرفعهم عن النار.
- ثم نفرد خبز التورتيلا ونوزع داخله الحشوة ونلفه ونضعه في طاسة مع قطرات من الزيت حتى يأخذ لونا ولمعة ويصبح جاهزا، بعدها نقطعه ونقدمه في طبق التقديم.

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