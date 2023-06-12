طاجين الكوسة باللحم

القاهرة - بوابة الوسط

طاجين الكوسة باللحم وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة بالفرن فهي عبارة عن كوسة ولحم مقطع محمر مع عصير ودبس الطماطم والبهارات، تعلميها معنا في خطوات بسيطة وفقا لموقع «شهية».