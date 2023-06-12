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طاجين الكوسة باللحم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 يونيو 2023, 01:29 مساء
طاجين الكوسة باللحم
طاجين الكوسة باللحم وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة بالفرن (الإنترنت)
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طاجين الكوسة باللحم وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة بالفرن فهي عبارة عن كوسة ولحم مقطع محمر مع عصير ودبس الطماطم والبهارات، تعلميها معنا في خطوات بسيطة وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كيلو كوسة مقطعة شرائح
½ كيلو لحم مقطع مكعبات
2 كوب مرق لحم
كوب عصير طماطم
¼ كوب خل أبيض
6 فصوص ثوم مفروم ناعما
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة
½ ملعقة صغيرة : ملح - فلفل أسود
كوسة بحشوة الجبن والجزر
طريقة التحضير
- نضع الزيت في وعاء على نار متوسطة ثم نضيف مكعبات اللحم ونتركه لمدة 15 دقيقة حتى يتحمر ثم نضيف الثوم ونقلب لمدة 3 دقائق، ثم نضيف الكزبرة الجافة والملح والفلفل الأسود والخل الأبيض على اللحم ونقلب جيدا حتى تمتزج المكونات معا، ثم نضيف عصير الطماطم ونترك المزيج يغلي على النار لمدة 12 دقيقة، ثم نسكب في طاجن ونضيف الكوسة المقطعة ومرق اللحم ونقلب، ثم ندخل الطاجن إلى فرن درجة حرارته 180 درجة مئوية ونتركه لمدة 40 دقيقة حتى تنضج الكوسة تماما وتتسبك المكونات معا ويصبح الطاجين جاهزا للتقديم.

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