شيبسي صحي دون مواد حافظة

القاهرة - بوابة الوسط

الشيبسي من المأكولات التي يقبل عليها الصغار والكبار، لذلك نقدِّم إليكِ طريقة تحضيره منزليًّا، لضمان نظافته، ولضمان تقديم أكل صحي لأولادكِ دون مواد حافطة في دقائق معدودة.. تعرَّفي معنا على الطريقة وفقًا لموقع «مطبخ لك».

المكونات:

كيلو بطاطا مقطعة قطعًا رفيعة

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة ملح

نصف ملعقة بهار أسود

ملعقة فلفل أحمر حار (حسب الرغبة)