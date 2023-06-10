شيبسي صحي دون مواد حافظة...

الشيبسي من المأكولات التي يقبل عليها الصغار والكبار، لذلك نقدِّم إليكِ طريقة تحضيره منزليًّا، لضمان نظافته، ولضمان تقديم أكل صحي لأولادكِ دون مواد حافطة في دقائق معدودة.. تعرَّفي معنا على الطريقة وفقًا لموقع «مطبخ لك».
المكونات:
كيلو بطاطا مقطعة قطعًا رفيعة
ملعقة صغيرة بابريكا
نصف ملعقة ملح
نصف ملعقة بهار أسود
ملعقة فلفل أحمر حار (حسب الرغبة)
طريقة التحضير:
- تنقع البطاطا في ماء بارد على الأقل نصف ساعة، للحصول على شيبسي مقرمش مثل الجاهز.
- تصفى البطاطا، وتنشف بمنديل ورقي، وتقلى على دفعات صغيرة.
- تقلى شرائح البطاطا حتى يصبح لونها ذهبيًّا، وتفرد على طبقة واحدة، وترش بالملح المعطر بالبهارات، وتصبح جاهزة للتقديم.
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