حضري جبن فلمنك في مطبخك بسهولة...

الجبنة الفلمنك وصفة مميزة تحضر بسهولة من مكونات متوافرة اقتصادية جدا، فهي تحضر من القليل من جبنة الفلمنك مع الجبنة القريش والمثلثات والزبدة.. تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
350 غرام جبنة قريش
4 مثلثات جبنة أي نوع
120 غرام جبنة الفلمنك
¾ كوب حليب مغلي
½ كوب زبدة مذابة
¼ كوب ماء
2 ملعقة كبيرة دقيق
ملعقة صغيرة بيكينغ باودر
بسكويت الملبن
طريقة التحضير
- نضع الجبنة القريش في الخلاط ونضيف الزبدة والحليب، ونخلط جيدا حتى نحصل على قوام كريمي، ثم نضيف جبنة الفلمنك ومثلثات الجبنة والبيكينغ باودر.
- ثم نسكب المزيج في وعاء على نار هادئة، ونستمر في التحريك حتى تسيح الجبنة، ثم نخلط الدقيق بالماء، ونسكبهما فوق الخليط المحضر بالتدريج، مع التحريك المستمر لـ10 دقائق، حتى يصبح القوام ثقيلا.
- ننتظر حتى يبرد قليلا، ثم نسكب المزيج في قوالب حسب الرغبة، ونغلف الوجه بالنايلون، ونتركه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 5 ساعات، ثم نخرجه ونقطعه، حتى يكون جاهزا للاستخدام.
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