حضري جبن فلمنك في مطبخك بسهولة

القاهرة - بوابة الوسط

الجبنة الفلمنك وصفة مميزة تحضر بسهولة من مكونات متوافرة اقتصادية جدا، فهي تحضر من القليل من جبنة الفلمنك مع الجبنة القريش والمثلثات والزبدة.. تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».