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كوسة بالبشاميل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 يونيو 2023, 09:29 صباحا
كوسة بالبشاميل
طريقة عمل كوسة بالبشاميل في خطوات سهلة وسريعة. (أرشيفية: الإنترنت)
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الكوسة من الخضروات المغذية التي تساعد على بناء الجسم وتقويته، لذلك اخترنا لكِ وصفة الكوسة بالبشاميل لتعديها في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة، والاستمتاع بمذاقها الشهي مع أفراد أسرتك، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
- نصف كيلو كوسة
- 250 غرام لحم مفروم
- بصلة
- من 2 إلى 3 حبات طماطم
- مكعب إلى مكعبين مرق
- معجون طماطم
- زيت للقلي
الباشميل:
3  أكواب ماء
6  ملاعق حليب
3  ملاعق دقيق
زبدة

- حساء الكوسة بالكريمة
- حضري فطيرة الشكشوكة
- محشي كوسة بالدجاج

طريقة التحضير
- تقطع الكوسة من الأطراف وتقشر ثم تقطع شرائح طولية نحيفة وترص في صينية وترش بالملح وتترك حتى يخرج ماؤها.
- تشوح اللحمة المفرومة ويضاف لها البصل وتقلب ثم يضاف الطماطم ومعجون الطماطم ومكعب المرق وتترك لتتسبك.
- يسخن زيت غزير على النار وتقلی شرائح الكوسة وتوضع فوق ورق يمتص الزيت.
- يضاف الماء والحليب والدقيق ويقلب وهو بارد ثم يوضع على النار ويوضع الزبد ويحرك إلى أن يثقل.
- نحضر صينية وتوضع طبقة خفيفة من البشاميل ثم ترص نصف شرائح الكوسة وتفرد فوقها اللحمة المفرومة ثم النصف الآخر من الشرائح ثم يصب فوقها البشاميل.
- تدخل الفرن لتتحمر من الأعلى وتصبح جاهزة للتقديم.

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