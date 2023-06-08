كوسة بالبشاميل

القاهرة - بوابة الوسط

الكوسة من الخضروات المغذية التي تساعد على بناء الجسم وتقويته، لذلك اخترنا لكِ وصفة الكوسة بالبشاميل لتعديها في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة، والاستمتاع بمذاقها الشهي مع أفراد أسرتك، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

- نصف كيلو كوسة

- 250 غرام لحم مفروم

- بصلة

- من 2 إلى 3 حبات طماطم

- مكعب إلى مكعبين مرق

- معجون طماطم

- زيت للقلي

الباشميل:

3 أكواب ماء

6 ملاعق حليب

3 ملاعق دقيق

زبدة