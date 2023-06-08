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صدور دجاج بالزعتر والليمون

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 يونيو 2023, 09:02 صباحا
صدور دجاج بالزعتر والليمون
صدور دجاج شهية مع الليمون الزعتر والمشروم (الإنترنت)
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تعرفي معنا اليوم إلى طريقة عمل الدجاج بالزعتر والمشروم والليمون، فهي وصفة سهلة وسريعة التحضير، يمكنك إعدادها في مطبخك والاستمتاع بمذاقها اللذيذ والشهي مع أفراد أسرتك، حسب موقع «شملولة».

المكونات
4 صدور دجاج.
1/4 كوب عصير ليمون.
ملح.
فلفل أسود.
1/4 كوب ماء.
ملعقة زعتر
ملعقة دقيق.
1/4 كوب زبد.
حبة بصل.
1/4 مشروم.
1/4 كوب كريمة طبخ.
1 ملعقة خل.

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طريقة التحضير
- توضع صدور الدجاج على طبق مسطح، وتتبل بالملح والفلفل الأسود والزعتر المجفف وتخلط الصدور جيدا بالتوابل.
- يوضع الزبد في مقلاة على النار حتى يسخن.
- توضع صدور الدجاج في المقلاة، وتقلب على الجانبين حتى يتغير لونها.
- نحضر المقلاة بها الزبد ونضع البصل والمشروم والتوابل ثم يضاف إليها كريمة الطبخ وتقلب جيدا.
-يوضع عصير الليمون وخليط الدقيق بالماء ثم قومي بإضافة الصدور، وتقلب مرة أخرى.
- تغطى وتترك على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة وحتى تنضج مع التقليب من وقت لآخر.
- توضع في الطبق، ويوزع عليها شرائح الليمون، وتصبح جاهزة للتقديم.

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