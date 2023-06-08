صدور دجاج بالزعتر والليمون...

تعرفي معنا اليوم إلى طريقة عمل الدجاج بالزعتر والمشروم والليمون، فهي وصفة سهلة وسريعة التحضير، يمكنك إعدادها في مطبخك والاستمتاع بمذاقها اللذيذ والشهي مع أفراد أسرتك، حسب موقع «شملولة».
المكونات
4 صدور دجاج.
1/4 كوب عصير ليمون.
ملح.
فلفل أسود.
1/4 كوب ماء.
ملعقة زعتر
ملعقة دقيق.
1/4 كوب زبد.
حبة بصل.
1/4 مشروم.
1/4 كوب كريمة طبخ.
1 ملعقة خل.
طريقة التحضير
- توضع صدور الدجاج على طبق مسطح، وتتبل بالملح والفلفل الأسود والزعتر المجفف وتخلط الصدور جيدا بالتوابل.
- يوضع الزبد في مقلاة على النار حتى يسخن.
- توضع صدور الدجاج في المقلاة، وتقلب على الجانبين حتى يتغير لونها.
- نحضر المقلاة بها الزبد ونضع البصل والمشروم والتوابل ثم يضاف إليها كريمة الطبخ وتقلب جيدا.
-يوضع عصير الليمون وخليط الدقيق بالماء ثم قومي بإضافة الصدور، وتقلب مرة أخرى.
- تغطى وتترك على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة وحتى تنضج مع التقليب من وقت لآخر.
- توضع في الطبق، ويوزع عليها شرائح الليمون، وتصبح جاهزة للتقديم.
تعليقات