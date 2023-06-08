صدور دجاج بالزعتر والليمون

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا اليوم إلى طريقة عمل الدجاج بالزعتر والمشروم والليمون، فهي وصفة سهلة وسريعة التحضير، يمكنك إعدادها في مطبخك والاستمتاع بمذاقها اللذيذ والشهي مع أفراد أسرتك، حسب موقع «شملولة».

المكونات

4 صدور دجاج.

1/4 كوب عصير ليمون.

ملح.

فلفل أسود.

1/4 كوب ماء.

ملعقة زعتر

ملعقة دقيق.

1/4 كوب زبد.

حبة بصل.

1/4 مشروم.

1/4 كوب كريمة طبخ.

1 ملعقة خل.