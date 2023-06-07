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خبز بالحليب على الطريقة اليابانية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 يونيو 2023, 03:13 مساء
خبز بالحليب على الطريقة اليابانية
خبز الهوكايدو الياباني وصفة مميزة من المطبخ الياباني وهي عبارة عن خبز بالحليب (الإنترنت)
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خبز الهوكايدو الياباني وصفة مميزة من المطبخ الياباني وهي عبارة عن خبز بالحليب طري اسفنجي يحضر بطريقة بسيطة وسهلة من الدقيق والحليب والخميرة لذيذ وشهي جدًا تعلميه معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
4 أكواب دقيق
كوب حليب
¾ كوب ماء
بيضة
3 ملاعق كبيرة سكر
ملعقتان كبيرتان: حليب بودرة - زبدة بدرجة حرارة المطبخ
نصف ملعقة كبيرة ملح
ربع ملعقة كبيرة فانيليا سائلة
ظرف بيكينغ باودر 10غرامات
بسكويت الملبن
طريقة التحضير
- نضع ربع كوب من الدقيق في وعاء على نار متوسطة مع ثلاثة أرباع كوب ماء نستمر بالتحريك لمدة 3 دقائق حتى نحصل على خليط ثقيل نتركه في الثلاجة حتى يبرد ثم نضع الدقيق في وعاء ونضيف حليب البودرة والسكر والملح والبيكينغ باودر.
- ونقلب حتى تختلط المكونات الجافة جيدًا ثم في وعاء آخر نخلط الحليب السائل والبيضة والفانيليا بشكل جيد ومن ثم نسكبها فوق المكونات الجافة ونضيف الدقيق المطبوخ والمحضر سابقًا ونخلط المكونات معًا ونعجن حتى نحصل على عجينة متجانسة تلتصق باليد ثم نضيف الزبدة ونعجن لمدة 3 دقائق ثم نغطي العجينة بالنايلون ونتركها ترتاح لمدة ساعة تقريبًا.
- ثم نقطعها لـ8 قطع نشكلها على شكل كرات أو بالشكل المفضل ثم ندهن صينية بالزبدة ونصف قطع العجين فيها نغطيها بالنايلون ونتركها ترتاح لمدة 30 دقيقة ثم ننزع النايلون وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي نخرجها وندهن بالزبدة وبذلك تكون الوصفة جاهزة للتقديم.

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