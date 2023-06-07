خبز بالحليب على الطريقة اليابانية

القاهرة - بوابة الوسط

خبز الهوكايدو الياباني وصفة مميزة من المطبخ الياباني وهي عبارة عن خبز بالحليب طري اسفنجي يحضر بطريقة بسيطة وسهلة من الدقيق والحليب والخميرة لذيذ وشهي جدًا تعلميه معنا وفقًا لموقع «شهية».