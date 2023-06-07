سلطة الأفوكادو بالذرة قليلة السعرات الحرارية

القاهرة - بوابة الوسط

سلطة الأفوكادو بالذرة والخس وصفة مميزة مفيدة وصحية ومناسبة للريجيم، وتحضر بطريقة سهلة من الأفوكادو والخس.. تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات

حبة مقطعة: أفوكادو - بصل - غريب فروت - خس

15 حبة طماطم كرزية مقطعة نصفين

علبة ذرة 300 غرام