سلطة الأفوكادو بالذرة قليلة السعرات الحرارية...

سلطة الأفوكادو بالذرة والخس وصفة مميزة مفيدة وصحية ومناسبة للريجيم، وتحضر بطريقة سهلة من الأفوكادو والخس.. تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «فتافيت».
المكونات
حبة مقطعة: أفوكادو - بصل - غريب فروت - خس
15 حبة طماطم كرزية مقطعة نصفين
علبة ذرة 300 غرام
لتحضير الدريسينغ
¾ كوب حليب زبادي
5 ملاعق كبيرة صوص سيراتشا الحار
4 ملاعق كبيرة: جبنة بارميزان - عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة عصير غريب فروت
½ ملعقة صغيرة: ريحان مجفف - ملح
سموثي الأناناس المنعش
طريقة التحضير
- نخلط الأفوكادو والبصل والغريب فروت والخس والطماطم والذرة في وعاء، ثم نخلط مكونات الدريسينغ معا، ونقلبها جيدا.
- نسكب الدريسينغ المحضر فوق الخضار المقطع، ونقلب جيدا، ثم نسكب جميع المكونات في طبق التقديم.
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