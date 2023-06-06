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الباندا كيك

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 يونيو 2023, 03:55 مساء
الباندا كيك
الباندا كيك وصفة مميزة، وتحضر بطريقة سهلة.. تعلميها معنا (الإنترنت)
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الباندا كيك وصفة مميزة، وتحضر بطريقة سهلة من مكونات متوافرة، فهي تتكون من خمس طبقات من الكريمة والشوكولاتة والكريمة والبسكويت، وتقدم في المناسبات، وتكون لذيذة وشهية.. تعلميها معنا وحضريها بسهولة وفقًا لموقع «المطبخ».

المكونات
لتحضير الطبقة الأولى:
300 غرام بسكويت الشاي
5 ملاعق كبيرة: كاكاو خام - سكر
2.5 ملعقة كبيرة زبدة
⅓ كوب ماء
لتحضير الطبقة الثانية:
3 أكواب حليب كامل الدسم
½ كوب سكر
علبة قشدة
3 ملاعق كبيرة: نشا الذرة - دقيق
1.5 ملعقة صغيرة فانيليا
لتحضير الطبقة الثالثة:
3 أكواب حليب كامل الدسم
½ كوب: سكر - شوكولاتة مذابة
3 ملاعق كبيرة: كاسترد بودرة - كاكاو خام
لتحضيرالطبقة الرابعة:
2 كوب كريمة الحلويات
½ كوب سكر
ملعقة صغيرة فانيليا
لتحضير الطبقة الخامسة:
2 علبة قشطة
4 ملاعق كبيرة شوكولاتة سائلة بطعم البندق
كرات كفتة بالقسماط
طريقة التحضير
- لتحضير الطبقة الأولى نضع في وعاء السكر والكاكاو والزبدة والماء، ونحركها على نار متوسطة حتى تسخن، وقبل الغليان نرفعها عن النار ونضعها جانبا حتى تبرد قليلا، ثم نضيف بسكويت الشاي بعد تكسيره قطعا متوسطة الحجم، ونقلب ثم نسكبها في إناء بايركس، ونرصها جيدا، ثم نحضر الطبقة الثانية بوضع الحليب والنشا والدقيق والقشدة والسكر في وعاء على نار متوسطة حتى يثخن القوام، ثم نضيف الفانيليا ونقلب، ونسكبها فوق الطبقة الأولى.
- نحضر الطبقة الثالثة بوضع الحليب والكاسترد والكاكاو والسكر في وعاء على نار متوسطة، ونحركها باستمرار حتى يثقل القوام، ثم نضيف الشوكولاتة ونقلب لدقيقة، ثم نسكب الخليط فوق الطبقات السابقة في الإناء، ثم نضعه في الثلاجة لساعتين، حتى تتماسك الطبقات الثلاث.
- نحضر الآن الطبقة الرابعة بوضع كريمة الخفق والسكر والفانيليا في وعاء، ونخفق بالخفاقة الكهربائية حتى يشتد القوام، ويصبح كريميا، ثم نسكبه فوق الطبقات السابقة بعد انقضاء الوقت المحدد لتماسكها في الثلاجة.
- وأخيرا.. نحضر الطبقة الأخيرة بخلط القشدة بالشوكولاتة، ثم نسكبهما فوق الطبقات السابقة، وندخل الجاط الثلاجة لساعتين حتى تتماسك الطبقات، ثم نخرجها، ونقطعها ونرصها في طبق التقديم.

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