الباندا كيك

القاهرة - بوابة الوسط

الباندا كيك وصفة مميزة، وتحضر بطريقة سهلة من مكونات متوافرة، فهي تتكون من خمس طبقات من الكريمة والشوكولاتة والكريمة والبسكويت، وتقدم في المناسبات، وتكون لذيذة وشهية.. تعلميها معنا وحضريها بسهولة وفقًا لموقع «المطبخ».