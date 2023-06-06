خبز الزعتر الفلسطيني...

خبز الزعتر الأخضر وصفة مميزة من المطبخ الفلسطيني تحضر بطريقة بسيطة، وتتكون عن أقراص الخبز الشهي المعجون بأوراق الزعتر الأخضر.. تعلميه معنا، وفقا لموقع «شهية».
المكونات
4 أكواب دقيق
1.5 كوب من أوراق الزعتر الأخضر الفريش
½ كوب: حليب رائب - زيت زيتون
6 ملاعق كبيرة حليب بودرة
ملعقة كبيرة سكر
1.5 ملعقة صغيرة خميرة
¼ ملعقة صغيرة: ملح - كركم
كمية من الماء حسب الحاجة
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طريقة التحضير
- في وعاء نضع الدقيق والحليب البودرة والسكر والخميرة والملح والكركم، ونخلطها جميعا، ثم نضيف الحليب الرائب وزيت الزيتون، ونخلط، ثم نبدأ في إضافة الماء بالتدريج مع العجن، حتى نحصل عجينة طرية وناعمة، بعدها نغطي العجينة، ونتركها ترتاح، وتتخمر لساعة.
- بعد مضي الوقت، نقسم العجينة إلى كرات متساوية مع دهن اليدين بالزيت.
- نصفها في صينية مدهونة زيت، ونغطيها ونتركها ترتاح لـ10 دقائق، حتى تأخذ الحجم النهائي، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 220 درجة مئوية، لتخبز، ثم نضيف الزعتر من الأعلى، وبعد إخراجها من الفرن نتركها تبرد، ثم نقدمها.
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