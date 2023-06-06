خبز الزعتر الفلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط

خبز الزعتر الأخضر وصفة مميزة من المطبخ الفلسطيني تحضر بطريقة بسيطة، وتتكون عن أقراص الخبز الشهي المعجون بأوراق الزعتر الأخضر.. تعلميه معنا، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

4 أكواب دقيق

1.5 كوب من أوراق الزعتر الأخضر الفريش

½ كوب: حليب رائب - زيت زيتون

6 ملاعق كبيرة حليب بودرة

ملعقة كبيرة سكر

1.5 ملعقة صغيرة خميرة

¼ ملعقة صغيرة: ملح - كركم

كمية من الماء حسب الحاجة

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