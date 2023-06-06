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فطيرة الدجاج من المطبخ المغربي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 يونيو 2023, 09:12 صباحا
فطيرة الدجاج من المطبخ المغربي
حضري فطيرة شهية من الرقاق والدجاج والسكر والقرفة (الإنترنت)
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فطيرة الدجاج المغربية، فطيرة مميزة شهية من المطبخ المغربي، تصنع من الرقاق مع حشوة على شكل طبقات من خليط اللوز مع القرفة والسكر، وطبقة أخرى من لحم الدجاج المفروم وتخبز بالفرن وتقدم ساخنة، تعلمي الخطوات معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

جلاش بكبد الدجاج
المكونات
2 صدر دجاج، مقطعة لمكعبات
بصلة، مفرومة
4 فص ثوم
ملعقة كبيرة من الزنجبيل، مقشر ومفروم
ملعقة صغيرة من الكركم
بضع شعيرات من الزعفران
عود من القرفة
4 أكواب من مرقة الدجاج أو الماء
4 بيضة، مخفوقة
2 ملعقة كبيرة من الكزبرة الطازجة، مفرومة
200غرام من اللوز، مفروم ناعم
4 ملاعق كبيرة من السكر
2 ملعقة صغيرة من القرفة
100غرام من الزبدة، مذابة
2 رقاقة عجين الرقاق
ملح وفلفل
سكر بودرة
قرفة مطحونة

طريقة التحضير
- ضعي قطع الدجاج في وعاء كبير، وأضيفي البصل، والثوم، والزنجبيل، والكركم، والزعفران وعود القرفة.
- اسكبي فوقهم المرقة حتى يتغطى اللحم بالكامل واتركيه يغلي على نار هادئة لمدة 40 دقيقة حتى يصبح اللحم طريا ويمتص كل النكهات من التوابل والأعشاب.
- اتركي الدجاج يبرد بعد أن ينضج، ثم اخرجيه بحذر من الوعاء وانقليه إلى صينية ليبرد بالكامل. واحتفظي بالمرقة في الوعاء.
- قطعي الدجاج أولا بشكل خشن، واستمري بفرمه حتى يصبح ناعما تماما، وانقليه إلى وعاء وضعي ملعقتين كبيرتين من الزبدة في مقلاة ثانية، واقلي البيض على نار متوسطة، فتتيه قليلا بملعقة خشبية ثم اخرجيه وهو ما زال طريا ورطبا بشكل لطيف وأضيفيه إلى وعاء لحم الدجاج الناعم.
- رشي الكزبرة المفرومة، والملح والفلفل فوق البيض واللحم وحركيهم جيدا، وفي وعاء آخر اخلطي اللوز، والقرفة والسكر معا.
- حضري الفرن على درجة حرارة 200 C ثم مددي شريحة من الرقاق بحذر على سطح نظيف ومصقول وادهنيه بالتساوي بالقليل من الزبدة الذائبة، ثم ضعي فوقها طبقة ثانية من العجين وادهنيها بالزبدة، وبحذر شديد اقلبي الباستري في صينية الفرن ليكون الجانب المدهون بالزبدة لأسفل.
- ضعي طبقة من مزيج اللوز فوق الباستري ثم طبقة من خليط الدجاج، وفوقها طبقة أخرى من مزيج اللوز، ثم خليط الدجاج. قومي بضغطهم قليلا لأسفل بملعقة ثم اِطوي حواف عجين الرقاق لتنغلق فوق الحشوة، تخلصي من الباستري الزائد، وقومي بضغطه قليلا مرة أخرى لأسفل.
- ضعي الصينية في منتصف الفرن المجهز، واخبزيها لمدة 20 دقيقة كحد أقصى حتى تحمر الفطيرة، واخرجيها بحذر من الفرن واقلبي الفطيرة لأعلى وزينيها بالسكر والقرفة، وقدميها ساخنة.

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