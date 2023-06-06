فطيرة الدجاج من المطبخ المغربي

القاهرة - بوابة الوسط

فطيرة الدجاج المغربية، فطيرة مميزة شهية من المطبخ المغربي، تصنع من الرقاق مع حشوة على شكل طبقات من خليط اللوز مع القرفة والسكر، وطبقة أخرى من لحم الدجاج المفروم وتخبز بالفرن وتقدم ساخنة، تعلمي الخطوات معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».



جلاش بكبد الدجاج

المكونات

2 صدر دجاج، مقطعة لمكعبات

بصلة، مفرومة

4 فص ثوم

ملعقة كبيرة من الزنجبيل، مقشر ومفروم

ملعقة صغيرة من الكركم

بضع شعيرات من الزعفران

عود من القرفة

4 أكواب من مرقة الدجاج أو الماء

4 بيضة، مخفوقة

2 ملعقة كبيرة من الكزبرة الطازجة، مفرومة

200غرام من اللوز، مفروم ناعم

4 ملاعق كبيرة من السكر

2 ملعقة صغيرة من القرفة

100غرام من الزبدة، مذابة

2 رقاقة عجين الرقاق

ملح وفلفل

سكر بودرة

قرفة مطحونة