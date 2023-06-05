بان كيك الفواكه للفطار

القاهرة - بوابة الوسط

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير بان كيك بالفواكه والشوكولاتة وأعديها في مطبخكِ بسهولة وقدميها لأطفالك على وجبة الفطار وفقا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

كوب ونصف كوب دقيق.

كوب حليب.

ربع كوب سكر.

ربع كوب زبدة سائلة.

بيضتان.

ملعقة صغيرة فانيليا.

معلقة كبيرة باكينغ باودر.

رشة ملح.

كيوي شرائح.

فراولة شرائح.

كريمة مخفوقة.

زيت.

صوص شوكولاتة للتزيين.

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