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بان كيك الفواكه للفطار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 يونيو 2023, 10:21 صباحا
بان كيك الفواكه للفطار
تعرَّفي معنا على طريقة تحضير بان كيك بالفواكه والشوكولاتة وأعديها في مطبخكِ (الإنترنت)
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تعرَّفي معنا على طريقة تحضير بان كيك بالفواكه والشوكولاتة وأعديها في مطبخكِ بسهولة وقدميها لأطفالك على وجبة الفطار وفقا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
كوب ونصف كوب دقيق.
كوب حليب.
ربع كوب سكر.
ربع كوب زبدة سائلة.
بيضتان.
ملعقة صغيرة فانيليا.
معلقة كبيرة باكينغ باودر.
رشة ملح.
كيوي شرائح.
فراولة شرائح.
كريمة مخفوقة.
زيت.
صوص شوكولاتة للتزيين.
جلاش بالجبن والبسطرمة

طريقة التحضير
- يوضع الحليب في الخلاط، ويضاف إليه البيض والسكر والزبدة والفانيليا والبكينغ باودر، ويخفق جيدا.
- يضاف الدقيق شيئا فشيئا مع الضرب المستمر حتى نحصل على عجينة شبه سائلة.
- يوضع قليل من الزيت في مقلاة غير قابلة للالتصاق ويصب مقدار مغرفة في المقلاة، وتقلب على الجانبين حتى تحمر.
- تكرر العملية حتى تنتهي الكمية، مع مراعاة أن تكون كلها بمقاس واحدة.
- توضع أول طبقة من البان كيك في الطبق، وتدهن بالكريمة المخفوقة.
- ترص فوقها شرائح الكيوي والفراولة وتكرر العملية بحيث تصبح كل تورتة عبارة عن ثلاث طبقات بان كيك بينها شرائح الكيوي والفراولة والكريمة المخفوقة.
- يزين الوجه بالكريمة المخفوقة وشرائح الفاكهة.
- توضع في الطبق، ويرش عليها صوص الشوكولاتة ويصبح جاهزا للتقديم.

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