آيس كريم البطيخ

القاهرة - بوابة الوسط

آيس كريم البطيخ وصفة مميزة صيفية بامتياز، وتحضر بطريقة سهلة من مكونات متوافرة، فهي عبارة عن آيس كريم محضر من الكريمة والحليب وعصير البطيخ، وتكون منعشة وشهية جدًا، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

3 أكواب عصير بطيخ أحمر بارد

كوب حليب كامل الدسم مثلج - كريم شانتيه

3.5 ملعقة كبيرة عسل - حليب بودرة

½ ملعقة صغيرة ملون غذائي أحمر