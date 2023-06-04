آيس كريم البطيخ وصفة مميزة صيفية بامتياز، وتحضر بطريقة سهلة من مكونات متوافرة، فهي عبارة عن آيس كريم محضر من الكريمة والحليب وعصير البطيخ، وتكون منعشة وشهية جدًا، وذلك وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
3 أكواب عصير بطيخ أحمر بارد
كوب حليب كامل الدسم مثلج - كريم شانتيه
3.5 ملعقة كبيرة عسل - حليب بودرة
½ ملعقة صغيرة ملون غذائي أحمر
طريقة التحضير
- نضع الحليب في وعاء، ونضيف كريمة الشانتيه، ونخلط بالمضرب الكهربائي جيدًا لـ4 دقائق، ثم نضيف عصير البطيخ والعسل وحليب البودرة وملونا غذائيا أحمر، ونعود ونخلط لـ10 دقائق، حتى يثقل القوام.
- نسكب الخليط في قوالب خاصة أو وعاء بايركس، وندخله الثلاجة لمدة لا تقل عن 10 ساعات، ثم نخرجه، وباستخدام الملعقة الكروية نسكب في طبق التقديم، ليصبح جاهزا.
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