جيلي التفاح

القاهرة - بوابة الوسط

جيلي التفاح وصفة مميزة وغنية بالفيتامينات، ولا تحتاج لوقت، وتحضر بطريقة سهلة من مكونات بسيطة، فهي عبارة عن تفاح مسلوق ومصفى مع الجيلاتين والسكر، وتكون لذيذة وشهية جدًا.. تعلميها معنا، وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

كيلو غرام تفاح مقطع

2.5 كوب من الماء

⅓ كوب سكر

1.25 ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة

¼ ملعقة صغيرة لون غذائي أخضر