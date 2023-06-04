  • Alwasat News
Atwasat

جيلي التفاح

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 يونيو 2023, 12:49 مساء
جيلي التفاح
جيلي التفاح وصفة مميزة وغنية بالفيتامينات، ولا تحتاج لوقت، وتحضر بطريقة سهلة (الإنترنت)
alwasat radio

جيلي التفاح وصفة مميزة وغنية بالفيتامينات، ولا تحتاج لوقت، وتحضر بطريقة سهلة من مكونات بسيطة، فهي عبارة عن تفاح مسلوق ومصفى مع الجيلاتين والسكر، وتكون لذيذة وشهية جدًا.. تعلميها معنا، وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
كيلو غرام تفاح مقطع
2.5 كوب من الماء
⅓ كوب سكر
1.25 ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة
¼ ملعقة صغيرة لون غذائي أخضر

طريقة التحضير
- نضع التفاح من دون تقشير مع الماء في وعاء على نار هادئة لـ30 دقيقة أو حتى تتكّون منها عجينة، ثم نسكب الخليط في قطعة قماش نظيفة على وعاء، ويترك لـ12 ساعة على الأقل، حتى يتصفى العصير تمامًا، ثم نضيف السكر واللون الأخضر إلى العصير الناتج.
- نحركه جيدًا، ثم نذوب الجيلاتين مع القليل من الماء، ونضيفه للعصير، ثم نضع الخليط المحضر على نار هادئة، ونتركه حتى الغليان، ليثقل قوامه .
- نسكب الخليط في أكواب التقديم، ويوضع في الثلاجة لـ4 ساعات على الأقل، ليصبح جاهزًا للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اجتماع دول «أوبك+».. مناقشات حادة وتوقعات صعبة لمستقبل الإنتاج

اجتماع دول «أوبك+».. مناقشات حادة وتوقعات صعبة لمستقبل الإنتاج
مطاعم مغاربية جديدة في باريس تعرّف الفرنسيين بأطباق أقل شهرة من «الكسكس»

مطاعم مغاربية جديدة في باريس تعرّف الفرنسيين بأطباق أقل شهرة من «الكسكس»
شقيقتان سوريتان في أربيل ترويان بموسيقاهما معاناة الأكراد

شقيقتان سوريتان في أربيل ترويان بموسيقاهما معاناة الأكراد
أستراليا تعتزم إنشاء متنزه بحري بحجم إسبانيا

أستراليا تعتزم إنشاء متنزه بحري بحجم إسبانيا
«الإعلام الحربي»: ضبط 1000 مهاجر في امساعد.. والعثور على مصنع للقوارب في بئر الأشهب

«الإعلام الحربي»: ضبط 1000 مهاجر في امساعد.. والعثور على مصنع للقوارب في بئر ...
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه

باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه
بالصدفة.. العثور على 45 كيسًا تحوي رفاتًا بشرية في المكسيك

بالصدفة.. العثور على 45 كيسًا تحوي رفاتًا بشرية في المكسيك
مانشستر سيتي يواصل اكتساح الألقاب ويفوز بكأس إنجلترا

مانشستر سيتي يواصل اكتساح الألقاب ويفوز بكأس إنجلترا
معارك السودان تدخل أسبوعها الثامن.. وعشرات من ضحاياها دُفِنوا مجهولين

معارك السودان تدخل أسبوعها الثامن.. وعشرات من ضحاياها دُفِنوا مجهولين
الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين

الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين
«تحقيقات»: مبادرة الإسكان الشبابي في مرمى الانتقادات

«تحقيقات»: مبادرة الإسكان الشبابي في مرمى الانتقادات
شاهد: تنصيب إردوغان رئيسًا لولاية ثالثة في تركيا

شاهد: تنصيب إردوغان رئيسًا لولاية ثالثة في تركيا
كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا

كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا
النيجيريون في مواجهة معضلة إنهاء دعم الوقود

النيجيريون في مواجهة معضلة إنهاء دعم الوقود
غلّة الصيادين في بحر اليونان أسماك.. وبلاستيك

غلّة الصيادين في بحر اليونان أسماك.. وبلاستيك
باريس سان جيرمان يعلن رحيل مدافعه سيرخيو راموس

باريس سان جيرمان يعلن رحيل مدافعه سيرخيو راموس
لقاء فلورنسا: العداءة الكينية فايث كيبيغون تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 1500م

لقاء فلورنسا: العداءة الكينية فايث كيبيغون تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق ...
دورينا اليوم.. النصر في السداسي وحسم الهبوط في الجولة الأخيرة

دورينا اليوم.. النصر في السداسي وحسم الهبوط في الجولة الأخيرة
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
فطائر الزعتر والجبن
فطائر الزعتر والجبن
بوريك بالجبنة والبصل من المطبخ الليبي
بوريك بالجبنة والبصل من المطبخ الليبي
كرات كفتة بالقسماط
كرات كفتة بالقسماط
حضري فطيرة الشكشوكة
حضري فطيرة الشكشوكة
جلاش بالجبن والبسطرمة
جلاش بالجبن والبسطرمة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فتة بالحمص من المطبخ اللبناني
فتة بالحمص من المطبخ اللبناني...
كوكيز بالسمسم والزبادي
كوكيز بالسمسم والزبادي...
سموثي الأناناس المنعش
سموثي الأناناس المنعش...
معكرونة بالجمبري والمشروم
معكرونة بالجمبري والمشروم...
البرتقال بالجزر عصير منعش ولذيذ
البرتقال بالجزر عصير منعش ولذيذ...
المزيد
جيلي التفاح
جيلي التفاح...
فتة خضراوات بالحليب
فتة خضراوات بالحليب...
مافن بالفانيليا والمانجو
مافن بالفانيليا والمانجو...
جلاش بالجبن والبسطرمة
جلاش بالجبن والبسطرمة...
حضري فطيرة الشكشوكة
حضري فطيرة الشكشوكة...
المزيد