جيلي التفاح وصفة مميزة وغنية بالفيتامينات، ولا تحتاج لوقت، وتحضر بطريقة سهلة من مكونات بسيطة، فهي عبارة عن تفاح مسلوق ومصفى مع الجيلاتين والسكر، وتكون لذيذة وشهية جدًا.. تعلميها معنا، وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
كيلو غرام تفاح مقطع
2.5 كوب من الماء
⅓ كوب سكر
1.25 ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة
¼ ملعقة صغيرة لون غذائي أخضر
طريقة التحضير
- نضع التفاح من دون تقشير مع الماء في وعاء على نار هادئة لـ30 دقيقة أو حتى تتكّون منها عجينة، ثم نسكب الخليط في قطعة قماش نظيفة على وعاء، ويترك لـ12 ساعة على الأقل، حتى يتصفى العصير تمامًا، ثم نضيف السكر واللون الأخضر إلى العصير الناتج.
- نحركه جيدًا، ثم نذوب الجيلاتين مع القليل من الماء، ونضيفه للعصير، ثم نضع الخليط المحضر على نار هادئة، ونتركه حتى الغليان، ليثقل قوامه .
- نسكب الخليط في أكواب التقديم، ويوضع في الثلاجة لـ4 ساعات على الأقل، ليصبح جاهزًا للتقديم.
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