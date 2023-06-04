فتة خضراوات بالحليب...

فتة الخضراوات وصفة خفيفة ولذيذة جدًا، وتحضر من الباذنجان والكوسا والجزر مع صلصة اللبن بالطحينة، حيث تقدم كنوع من المقبلات، إلى جانب الأطباق الرئيسية، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
2 رغيف خبز صغير مقطع مربعات ومحمص بالفرن
½ كيلو باذنجان مقطع مكعبات
2 حبة كوسا وسط مقطعة مكعبات + جزر وسط مقطعة مكعبات
2 كوب زيت نباتي للقلي
لتحضير التتبيلة:
2 ملعقة كبيرة دبس الرمان - عصير ليمون - بقدونس مفروم
½ ملعقة صغيرة ملح - نعنع مجفف
لتحضير صلصة الحليب:
2 كوب حليب
¾ كوب طحينة
2 فص ثوم مهروس
عصير ليمونة
¼ ملعقة صغيرة ملح
طريقة التحضير
- نضع الزيت في المقلاة على نار متوسطة، ثم نقوم بتحمير وقلي الباذنجان والكوسا والجزر، ثم نضعها على مناديل المطبخ الورقية، للتخلص من الزيت الزائد.
- في وعاء آخر، نحضر التتبيلة، حيث نخلط دبس الرمان وعصير الليمون والبقدونس والملح والنعنع المجفف معا، ثم نضيف فوقها الخضار المحمر، ونقلب جيدًا، حتى تتشرب التتبيلة .
- نقوم بتحضير صلصة الحليب، حيث نضع الطحينة في وعاء، ونضيف فوقها الثوم وعصير الليمون والملح، ونخلط جيدًا، ثم نضيف الحليب ونحرك، حتى تتجانس المكونات معا.
- في طبق التقديم نضع طبقة من الخبز المحمص، وفوقه الخضار المقلي والمتبل، ثم نغطى كل ذلك بصلصة الحليب، ونزين بحبات الرمان والبقدونس والمكسرات، لتصبح الفتة جاهزة للتقديم.
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