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فتة خضراوات بالحليب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 يونيو 2023, 10:18 صباحا
فتة خضراوات بالحليب
طريقة سهلة وسريعة لتحضير فتة الخضراوات الشهية مع الحليب (الإنترنت)
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فتة الخضراوات وصفة خفيفة ولذيذة جدًا، وتحضر من الباذنجان والكوسا والجزر مع صلصة اللبن بالطحينة، حيث تقدم كنوع من المقبلات، إلى جانب الأطباق الرئيسية، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
2 رغيف خبز صغير مقطع مربعات ومحمص بالفرن
½ كيلو باذنجان مقطع مكعبات
2 حبة كوسا وسط مقطعة مكعبات + جزر وسط مقطعة مكعبات
2 كوب زيت نباتي للقلي
لتحضير التتبيلة:
2 ملعقة كبيرة دبس الرمان - عصير ليمون - بقدونس مفروم
½ ملعقة صغيرة ملح - نعنع مجفف
لتحضير صلصة الحليب:
2 كوب حليب
¾ كوب طحينة
2 فص ثوم مهروس
عصير ليمونة
¼ ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير
- نضع الزيت في المقلاة على نار متوسطة، ثم نقوم بتحمير وقلي الباذنجان والكوسا والجزر، ثم نضعها على مناديل المطبخ الورقية، للتخلص من الزيت الزائد.
- في وعاء آخر، نحضر التتبيلة، حيث نخلط دبس الرمان وعصير الليمون والبقدونس والملح والنعنع المجفف معا، ثم نضيف فوقها الخضار المحمر، ونقلب جيدًا، حتى تتشرب التتبيلة .
- نقوم بتحضير صلصة الحليب، حيث نضع الطحينة في وعاء، ونضيف فوقها الثوم وعصير الليمون والملح، ونخلط جيدًا، ثم نضيف الحليب ونحرك، حتى تتجانس المكونات معا.
- في طبق التقديم نضع طبقة من الخبز المحمص، وفوقه الخضار المقلي والمتبل، ثم نغطى كل ذلك بصلصة الحليب، ونزين بحبات الرمان والبقدونس والمكسرات، لتصبح الفتة جاهزة للتقديم.

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