فتة خضراوات بالحليب

القاهرة - بوابة الوسط

فتة الخضراوات وصفة خفيفة ولذيذة جدًا، وتحضر من الباذنجان والكوسا والجزر مع صلصة اللبن بالطحينة، حيث تقدم كنوع من المقبلات، إلى جانب الأطباق الرئيسية، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

2 رغيف خبز صغير مقطع مربعات ومحمص بالفرن

½ كيلو باذنجان مقطع مكعبات

2 حبة كوسا وسط مقطعة مكعبات + جزر وسط مقطعة مكعبات

2 كوب زيت نباتي للقلي

لتحضير التتبيلة:

2 ملعقة كبيرة دبس الرمان - عصير ليمون - بقدونس مفروم

½ ملعقة صغيرة ملح - نعنع مجفف

لتحضير صلصة الحليب:

2 كوب حليب

¾ كوب طحينة

2 فص ثوم مهروس

عصير ليمونة

¼ ملعقة صغيرة ملح