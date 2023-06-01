كرات كفتة بالقسماط

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير كرات الكفتة بالبقسماط وحضِّريها في مطبخكِ بسهولة، وفقًا لموقع «أنوثة».

المكونات

نصف كيلوغرام لحم مفروم.

بصلة صغيرة مبروشة.

ملعقة كبيرة معدنوس مفروم ناعم.

فتات خبز منقوع في كوبي حليب.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة.

مقادير التغليف

250 غراما بقسماط أو كعك مطحون.

ملعقة صغيرة زيت.

بيضتان مخفوقتان مع رشة ملح صغيرة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

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