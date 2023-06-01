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كرات كفتة بالقسماط

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 يونيو 2023, 01:00 مساء
كرات كفتة بالقسماط
كفتة شهية بالقسماط في خطوات بسيطة. (أرشيفة: الإنترنت)
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تعرفي معنا إلى طريقة تحضير كرات الكفتة بالبقسماط وحضِّريها في مطبخكِ بسهولة، وفقًا لموقع «أنوثة».

المكونات
نصف كيلوغرام لحم مفروم.
بصلة صغيرة مبروشة.
ملعقة كبيرة معدنوس مفروم ناعم.
فتات خبز منقوع في كوبي حليب.
ملعقة صغيرة ملح.
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة.

مقادير التغليف
250 غراما بقسماط أو كعك مطحون.
ملعقة صغيرة زيت.
بيضتان مخفوقتان مع رشة ملح صغيرة.
فلفل أسود حسب الرغبة.

- كفتة بالبطاطا على الطريقة اللبنانية
- كفتة أرز باللحم
- صينية بطاطا بالكفتة

طريقة التحضير
- في وعاء عميق، ضعي اللحم المفروم والبصل والمعدنوس وفتات الخبز بعد نزع القشرة الخارجية عنه، أضيفي الملح والفلفل والقرفة واعجني الخليط جيدًا ليتجانس.
- شكِّلي من الخليط أقراصًا بيضاوية أو دوائر ووزعيها في صينية، ضعيها في الثلاجة عشر دقائق.
- أخرجي الكفتة من الثلاجة واغمسيها في البيض ثم في البقسماط.
- في مقلاة عميقة، اقلي الكفتة في الزيت الغزير لتتحمر، ثمّ ارفعيها وضعيها على طبق مغطَّى بورق شفاف حتى تهدأ وتصبح جاهزة للتقديم.

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