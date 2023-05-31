ماك أند تشيز باستا

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي على طريقة تحضير المعكرونة بالجبنة ماك أند تشيز، لإعدادها في مطبخك مثل المطاعم، وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

400 غرام معكرونة

50 غرام زبد

ملعقتان كبيرتان دقيق

2 كوب حليب

2 كوب جبنة تشيدار مبشورة

معدنوس مفروم (اختياري)