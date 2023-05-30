سلطة لوبيا بالطماطم

القاهرة - بوابة الوسط

تعتبر اللوبيا من الخضروات الغنية بالألياف والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، لذلك نقدِّم إليكِ طريقة تحضير سلطة اللوبيا الشهية لتعديها في مطبخكِ بسهولة، وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كيلوغرام من اللوبيا الخضراء.

بصلة واحدة مفرومة.

4 حبات من الطماطم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخل.