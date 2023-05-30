بريوش مفروم

القاهرة - بوابة الوسط

بريوش باللحم من الوصفات المميزة والشهيرة في المطبخ التركي ذات طعم لذيذ ورائع جدا، طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة تقدم في المناسبات والعزومات والأعياد، تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

لتحضير العجينة:

6 أكواب دقيق.

كوب حليب.

2 بيضة.

3 ملاعق كبيرة زبدة.

2 معلقة كبيرة خميرة جافة.

ملعقة صغيرة: سكر - ملح.

لتحضير الحشوة:

2/1 كيلو لحم مفروم ناعم.

بصلة متوسطة مفرومة ناعمة.

2 فص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة سمنة أو زيت نباتي.

2/1 ملعقة صغيرة: فلفل أسود - ملح - السبع بهارات.

للوجه:

بيضة

2 ملعقة كبيرة حليب بارد.