حضري الخبز العربي في منزلك

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة سهلة وسريعة لتحضير الخبز العربي المنزلي بالقليل من المكونات كالدقيق والخميرة والحليب.

تعلمي الطريقة معنا وأعديها بنفسك في 10 دقائق وفقا لموقع «شهية».

المكونات

6 أكواب دقيق.

كوبان من الماء.

ملعقة صغيرة ملح.

ظرف خميرة.

كوبان من الحليب.

3 ملاعق كبيرة زيت.