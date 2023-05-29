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حضري الخبز العربي في منزلك

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 مايو 2023, 01:39 مساء
حضري الخبز العربي في منزلك
طريقة سهلة وسريعة لتحضير الخبز العربي المنزلي بالقليل من المكونات (الإنترنت)
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طريقة سهلة وسريعة لتحضير الخبز العربي المنزلي بالقليل من المكونات كالدقيق والخميرة والحليب.
تعلمي الطريقة معنا وأعديها بنفسك في 10 دقائق وفقا لموقع «شهية».

المكونات
6 أكواب دقيق.
كوبان من الماء.
ملعقة صغيرة ملح.
ظرف خميرة.
كوبان من الحليب.
3 ملاعق كبيرة زيت.

طريقة التحضير
- في وعاء مناسب نضع الدقيق ونضيف الملح والخميرة ونخلطها جيدا.
- نضيف الماء والحليب ونقلب مع المكونات ثم ندعك جيدا لينتج لدينا عجينة قوامها متجانس ومتماسك.
- نترك العجينة ترتاح لمدة نصف ساعة، ثم نقسم العجينة إلى كرات متساوية.
- نفرد كل كرة على حدة بحيث تحافظ على شكلها الدائري ونرق العجينة جيدا.
- في مقلاة نضع الزيت ونحمر كل قطعة عجين بعد رقها على الوجهين حتى تكتسب لونا ذهبيا مميزا وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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