حلوى الماكرون بالبندق

القاهرة - بوابة الوسط

الماكرون بالبندق وصفة حلى مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة من مكونات متوافرة فهي عبارة عن عجينة تارت مع البندق يمكن تزيينها بالشوكولاتة والبندق، فهي لذيذة وشهية جدا تعلميها معنا وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

500 غرام عجينة تارت جاهزة.

2 بياض بيض.

½ كوب بندق محمص ومفروم.

⅓ كوب سكر.

رشة ملح.

للتزيين حسب الرغبة : ⅓ كوب بندق حبة كاملة.

½ كوب شوكولاتة غامقة.

البرتقال بالجزر عصير منعش ولذيذ