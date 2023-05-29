حلوى الماكرون بالبندق...

الماكرون بالبندق وصفة حلى مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة من مكونات متوافرة فهي عبارة عن عجينة تارت مع البندق يمكن تزيينها بالشوكولاتة والبندق، فهي لذيذة وشهية جدا تعلميها معنا وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
500 غرام عجينة تارت جاهزة.
2 بياض بيض.
½ كوب بندق محمص ومفروم.
⅓ كوب سكر.
رشة ملح.
للتزيين حسب الرغبة : ⅓ كوب بندق حبة كاملة.
½ كوب شوكولاتة غامقة.
البرتقال بالجزر عصير منعش ولذيذ
طريقة التحضير
- نضع بياض البيض في وعاء عميق ونضيف الملح ونخفق جيدا بالخفاقة الكهربائية لمدة دقيقتين، ثم نضيف السكر بالتدريج مع استمرار الخفق لمدة 7 دقائق، ثم نضيف البندق المفروم ونقلب بهدوء.
- نفرد عجينة التارت بسمك رقيق ونقطعها بشكل أقراص دائرية باستخدام قالب دائري ومن ثم نصفها في صينية مغلفة بورق الزبدة ونضيف لكل قرص ملعقة من خليط البيض والسكر وحبة من البندق وندخلها الفرن على درجة حرارة 140 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة حتى تمام النضج، نخرجها ونتركها تبرد قليلا ثم نزين بالشوكولاتة حسب الرغبة ويصبح جاهزا للتقديم.
تعليقات