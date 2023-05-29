سلطة البرغل والكينوا

القاهرة - بوابة الوسط

سلطة البرغل والكينوا وصفة مميزة مفيدة وصحية غنية بالبروتين والحديد وحمض الفوليك والأحماض الأمينية والألياف الضرورية لصحة جهاز الهضم والقلب لذيذة وشهية جدا تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كوب: كينوا حمراء - برغل خشن.

⅔ كوب: جوز أو عين الجمل مقطع - زيتون أخضر مقطع شرائح.

¼ كوب: زبيب - جبن بارميزان مقطع شرائح رقيقة وصغيرة.

2 عود بصل أخضر مفروم.

2 فص ثوم مهروس.

5 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ملعقتان كبيرتان عصير ليمون

ملعقة كبيرة عسل

ملعقة صغيرة : ملح - فلفل أسود - فلفل أحمر مجروش أو بابريكا

ناجتس دجاج بالكينوا