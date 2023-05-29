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سلطة البرغل والكينوا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 مايو 2023, 09:37 صباحا
سلطة البرغل والكينوا
سلطة البرغل والكينوا وصفة مميزة مفيدة وصحية غنية بالبروتين والحديد (الإنترنت)
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سلطة البرغل والكينوا وصفة مميزة مفيدة وصحية غنية بالبروتين والحديد وحمض الفوليك والأحماض الأمينية والألياف الضرورية لصحة جهاز الهضم والقلب لذيذة وشهية جدا تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقا لموقع «شهية».
المكونات
كوب: كينوا حمراء - برغل خشن.
⅔ كوب: جوز أو عين الجمل مقطع - زيتون أخضر مقطع شرائح.
¼ كوب: زبيب - جبن بارميزان مقطع شرائح رقيقة وصغيرة.
2 عود بصل أخضر مفروم.
2 فص ثوم مهروس.
5 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
ملعقتان كبيرتان عصير ليمون
ملعقة كبيرة عسل
ملعقة صغيرة : ملح - فلفل أسود - فلفل أحمر مجروش أو بابريكا
ناجتس دجاج بالكينوا

طريقة التحضير
- نضع كل من الكينوا والبرغل في وعاء كل على حدى على نار متوسطة، ونضيف فوق كل وعاء منهما كوبين من الماء والقليل من الملح والفلفل ونتركهما بعد الغليان لمدة 12 دقيقة حتى تمام النضج نصفي كل منهما من الماء ونتركهما جانبا لمدة 30 دقيقة حتى يبردا.
- بعد انقضاء الوقت اللازم نضع في وعاء كبير الكينوا والبرغل ونضيف البصل المفروم والجوز المقطع والزيتون المشرح والثوم المهروس والزبيب وعصير الليمون والعسل والبابريكا وما تبقى من الملح والفلفل، ونقلب جيدا حتى تتداخل المكونات معا ثم نضيف زيت الزيتون ونقلب.
- نسكب في طبق التقديم ونوزع شرائح البارميزان على الوجه وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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