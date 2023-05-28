بروكلي بالجبن...

صينية البروكلي بخليط الأجبان وصفة مميزة تحضر بسهولة من بروكلي وجبن الموزاريلا والشيدر والفيتا وكريمة الطبخ شهية ولذيذة جدا تقدم إلى جانب الأطباق الرئيسية، تعلميها معنا، وفقا لموقع «شهية»..
المكونات
5 بيضات
2 كوب جبنة موزاريلا
كوب بروكلي مقطع - كريمة الطبخ السائلة
½ كوب: جبنة شيدر مبشورة - جبنة فيتا مفتتة
2 ملعقة كبيرة: زبد مذاب - بقدونس مفروم - كزبرة خضراء مفرومة
¾ ملعقة صغيرة: فلفل أسود - ملح
كسكسي بالدجاج
طريقة التحضير
- نضع البروكلي في الميكروييف لمدة 5 دقائق ثم نخرجه ونقلب البيض مع الكريمة والفلفل والبقدونس والملح والكزبرة جيداً مع جبنة الشيدر وجبن الفيتا.
- ثم ندهن صينية بالزبد ونصف حبات البروكلي ومن ثم نصب الخليط المحضر فوقها وأخيرا نوزع جبن الموزاريلا على الوجه وندخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي وتصبح جاهزة للتقديم.
تعليقات