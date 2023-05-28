بروكلي بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط

صينية البروكلي بخليط الأجبان وصفة مميزة تحضر بسهولة من بروكلي وجبن الموزاريلا والشيدر والفيتا وكريمة الطبخ شهية ولذيذة جدا تقدم إلى جانب الأطباق الرئيسية، تعلميها معنا، وفقا لموقع «شهية»..