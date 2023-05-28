برك الجبن بالسمسم

القاهرة - بوابة الوسط

برك الجبنة وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة من الجلاش وخليط من أجبان الموزاريلا والبيضاء مع المعدنوس والبصل المشرب بخليط البيض والحليب.. تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «المطبخ».