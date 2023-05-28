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برك الجبن بالسمسم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 مايو 2023, 12:59 مساء
برك الجبن بالسمسم
برك الجبن وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة من الجلاش وخليط من أجبان الموزاريلا(الإنترنت)
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برك الجبنة وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة من الجلاش وخليط من أجبان الموزاريلا والبيضاء مع المعدنوس والبصل المشرب بخليط البيض والحليب.. تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات
2 بيضة
½ كوب حليب كامل الدسم
¼ كوب زيت نباتي
¼ ملعقة صغيرة ملح - فلفل أسود
لتحضير الحشوة
½ باقة معدنوس
500 غرام ميكس جبنة بيضاء وموزاريلا - رقائق عجين أو جلاش
حبة بصل مفرومة
2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة
ملعقة كبيرة سمسم - حبة البركة للتزيين
بسكويت هش بالمربى والفانيليا
طريقة التحضير
- نضع البيض في وعاء ونضيف الحليب والزيت النباتي والملح والفلفل ونخلط جيدا، ثم نضعه جانبا، ثم في وعاء آخر نضع الجبن والبقدونس والبصل نقلب المكونات معا ثم ندهن صينية بالزبدة ونفرش أول طبقة من رقائق العجين وندهنها بخليط البيض والحليب المحضر.
- وبنفس الطريقة نفرد عشر طبقات ثم نفرد الجبن المحضرة بشكل متساوي، ومن ثم نغلفها برقائق العجين مع دهن كل طبقة بخليط البيض والحليب، ثم ندهن الوجه بالزبدة ونرش السمسم وحبة البركة ونقطعها ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة حتى تتحمر وتنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.

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