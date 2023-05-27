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كباب الحلة المصري.. الطريقة والمقادير وأصل الاسم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 مايو 2023, 01:31 مساء
كباب الحلة المصري.. الطريقة والمقادير وأصل الاسم
كباب الحلة المصري. (أرشيفية: الإنترنت)
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يعتبر طبق « كباب الحلة» من أشهر وألذ الأطباق التي يزدان بها المطبخ المصري، وهو قريب جدا من الطبق الليبي الشهير بـ«القلاية»، الذي يعتبر من الأطباق الرئيسية خلال أيام عيد الأضحى. 

ومن أجل إعداد هذا الطبق نقدم لكم الطريقة والمقادير وفقًا لموقع «شملولة». 

أولا: المقادير
1- كيلو لحمة مقطعة
2- أربع حبات بصل مفرومة
3- ثلاث ملاعق كبيرة خل أبيض
4- معلقة صغيرة ثوم مفروم
5- ملح
6- فلفل أسود
7- بهارات لحمة
8- سمن
9- بقدونس مفروم للتزيين.

ثانيا: خطوات التحضير
1- تغسل قطع اللحمة جيدا، وتوضع جانبا.
2- يوضع السمن في وعاء على النار حتى يسخن.
3- توضع قطع اللحم في السمن، وتقلب حتى تحمر وتتشوح.
4- يضاف البصل والثوم والخل، وتقلب جيدا.
5- تتبل بالملح والفلفل الأسود والبهارات، وتقلب مرة أخرى.
6- تترك على نار هادئة من 40 إلى 60 دقيقة، حتى تنضج.
7- يراعى إضافة نصف كوب ماء من وقت لآخر حتى لا تحترق.
8- توضع في الأطباق، وتزين بالبقدونس المفروم.
9- تقدم ساخنة مع الأرز الأبيض.

- كباب المعجوقة الحلبية
- كباب شهي بالباذنجان
- كباب دجاج مشوي

«أصل التسمية»
يرجح أن أول من عمل الكباب هم السوريون، حيث يرجع اسم الكباب إلى كلمة «كبابو» الأرامية السورية القديمة والتي تعني «حرق» و«تفحيم». وفي القرن الرابع عشر، استعملت الكلمة لتدل على طريقة لشوي اللحم المفروم على شكل كروي، وانتشر الكباب في مختلف بلاد العالم، خاصة في بلاد الشرق الأوسط، مثل تركيا ومصر واليونان والأردن وقبرص ولبنان وفلسطين وأفغانستان والعراق، وفقا لكتاب «وليمة شرق أوسطية».

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