البرتقال بالجزر عصير منعش ولذيذ

القاهرة - بوابة الوسط

عصير البرتقال والجزر يحتوي على عديد الفيتامينات التي تقوي البصر والمفيدة للكبد والكلى، كما أنه يحافظ على صحة الجهاز الهضمي وصحة القلب والأوعية الدموية ويعزز الجهاز المناعي، نقدم لك طريقة تحضيره فلي المنزل للاستفادة منه فوائده المتعددة تعلميه معنا.

المكونات

2 لتر ماء

3 حبات من الجزر

3 حبات من البرتقال

2 حبة من الليمون

كوب سكر

طريقة التحضير

- نقوم بغسل البرتقال والليمون والجزر، ثم نقشر البرتقال ونقطعه ونقشر الجزر أيضا ونقطعه ونبشر الليمون ونقطعه.

- نضع الجزر في وعاء ونضيف عليه لترا من الماء وعندما يغلي الماء نترك الجزر حتى يصبح طريا.

- نصفي الجزر المسلوق من الماء ونضعه هو والماء جانبا حتى تبرد جيدا.

- نضع نصف كمية البرتقال مع نصف كمية الليمون والجزر وماء السلق في الخلاط ونشغله قليلا.

- بعدها نضع بقية البرتقال والليمون والجزر ولتر من الماء ثم نشغله حتى تمتزج جميع المكونات معا.

- نضع العصير في مصفاة حتى نتخلص من البذور والشوائب ثم نضعه في الثلاجة حتى يبرد، وبذلك يكون جاهزا للتقديم.

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وبحسب «الكونسلتو» ينصح الأطباء بتناول كوب من عصير البرتقال والجزر، في الصباح الباكر، على الريق، لتبدأ يومك بهذا المشروب المنعش والمفيد في نفس الوقت، مشيرين إلى إضافة التفاح أو الطماطم أو البنجر إلى هذا المشروب، لتعزيز النكهة والفائدة معا.