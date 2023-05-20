كعكة الذرة بالبرتقال الشهية

القاهرة - بوابة الوسط

كعك الذرة بالبرتقال من وصفات الحلو التي يشتهيها الكبار والصغر، لمذاقها المميز والمنعش خصوصا في فصل الصيف، ويمكن تقديمه كحلو وفطار خفيف صباحا.

نقدم إليكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضير كعكة الذرة بالبرتقال الشهية لإعدادها في مطبخك والاستمتاع بمذاقها وفقا لموقع «انتي وبس».

المكونات

½ كوب زيت

2 بيضة كبيرة

ملعقة صغيرة فانيليا

كوب سكر

½ كوب عصير برتقال

¼ 1 كوب دقيق

½ كوب دقيق ذرة

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

½ ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بشر برتقال 1/3

كوب سكر للوجه.