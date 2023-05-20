  • Alwasat News
Atwasat

كعكة الذرة بالبرتقال الشهية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 04:30 مساء
كعكة الذرة بالبرتقال الشهية
كعكة الذرة بالبرتقال (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

كعك الذرة بالبرتقال من وصفات الحلو التي يشتهيها الكبار والصغر، لمذاقها المميز والمنعش خصوصا في فصل الصيف، ويمكن تقديمه كحلو وفطار خفيف صباحا.

نقدم إليكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضير كعكة الذرة بالبرتقال الشهية لإعدادها في مطبخك والاستمتاع بمذاقها وفقا لموقع «انتي وبس».

المكونات
½ كوب زيت
2 بيضة كبيرة
ملعقة صغيرة فانيليا
كوب سكر
½ كوب عصير برتقال
¼ 1 كوب دقيق
½ كوب دقيق ذرة
2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
½ ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة بشر برتقال 1/3
كوب سكر للوجه.

طريقة التحضير
- سخني الفرن عند درجة حرارة 180، ثم ادهني قالب الكيك بالزبدة في وعاء، واخلطي الزيت والبيض والفانيليا والسكر وعصير البرتقال جيدا، وأضيفي الدقيق ودقيق الذرة والبيكنج بودر والملح وبشر البرتقال واخلطيهم جيدا بالمضرب، وصبي الخليط في الصينية ثم رشي 1/3 كوب السكر على الوجه، بعد ذلك ضعي الصينية في الفرن لمدة 35 -40 دقيقة، ثم أخرجي صينية الكيك واتركيها تبرد وتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نظام غذائي صحي لمرضى السكري

نظام غذائي صحي لمرضى السكري
صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية في دار للمسنين

صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية في دار للمسنين
ديربي السلة بمدينتي طرابلس وبنغازي دون حضور جمهور.. الأربعاء

ديربي السلة بمدينتي طرابلس وبنغازي دون حضور جمهور.. الأربعاء
التونسي غازي قوبعة مدربا لمنتخب الطائرة الليبي.. وقائمة بـ22 لاعبا استعدادا لدورة الألعاب العربية بالجزائر

التونسي غازي قوبعة مدربا لمنتخب الطائرة الليبي.. وقائمة بـ22 لاعبا استعدادا ...
وثائق: «إف بي آي» يصل إلى بيانات شخصية للأميركيين بشكل روتيني

وثائق: «إف بي آي» يصل إلى بيانات شخصية للأميركيين بشكل روتيني
الفنان التشكيلي المبدع الطاهر عويدة

الفنان التشكيلي المبدع الطاهر عويدة
كاريكاتير خيري - القمة العربية!

كاريكاتير خيري - القمة العربية!
«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟

«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟
بايدن يدعم تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات «أف 16»

بايدن يدعم تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات «أف 16»
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة النصر والصداقة في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة النصر والصداقة في «دورينا»
نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)

نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)
روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين

روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباراة النصر والصداقة

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباراة النصر والصداقة
نحالون في غزة يعتنون بخلايا النحل عبر الحدود المضطربة

نحالون في غزة يعتنون بخلايا النحل عبر الحدود المضطربة
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»
إيقاف مدرب ليفربول بسبب «التشكيك» في نزاهة الحكم

إيقاف مدرب ليفربول بسبب «التشكيك» في نزاهة الحكم
قناة «الوسط» «WTV» تعلن مواعيد مواجهات اليوم في «دورينا»

قناة «الوسط» «WTV» تعلن مواعيد مواجهات اليوم في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة المحلة والأهلي طرابلس في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة المحلة والأهلي طرابلس في «دورينا»
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
كيكة القشدة
كيكة القشدة
بسكويت القرفة
بسكويت القرفة
معكرونة بالجمبري والمشروم
معكرونة بالجمبري والمشروم
كوكيز بالسمسم والزبادي
كوكيز بالسمسم والزبادي
صدور بط محشية بالجبن والريحان والمعدنوس
صدور بط محشية بالجبن والريحان والمعدنوس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
3 أكلات شهية وسريعة التحضير من المطبخ الليبي
3 أكلات شهية وسريعة التحضير من المطبخ الليبي...
فتة بالحمص من المطبخ اللبناني
فتة بالحمص من المطبخ اللبناني...
كيك التوفي من المطبخ الألماني
كيك التوفي من المطبخ الألماني...
مندي اللحم
مندي اللحم...
فطائر السبانخ
فطائر السبانخ...
المزيد
كعكة الذرة بالبرتقال الشهية
كعكة الذرة بالبرتقال الشهية...
حمام شهي بحشوة الفريك
حمام شهي بحشوة الفريك...
كيك بالبلح والقرفة
كيك بالبلح والقرفة...
صدور بط محشية بالجبن والريحان والمعدنوس
صدور بط محشية بالجبن والريحان والمعدنوس...
كوكيز بالسمسم والزبادي
كوكيز بالسمسم والزبادي...
المزيد