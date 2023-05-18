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كيك البلح والقرفة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 مايو 2023, 08:45 صباحا
كيك البلح والقرفة
طريقة سهلة وسريعة لتحضير كيك البلح والقرفة، (الإنترنت)
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نقدم إليك طريقة تحضير كيك القرفة والبلح الشهي والمغذي، تعلمي الطريقة معنا وأعديها بنفسك وقدميها لأسرتك من صنع يديك، وذلك وفقا لموقع «حياتك».

المكونات:
كيلو بلح رطب مقشر ومقطع نصفين
كوب زبدة مذابة.
كوب سكر.
كوب دقيق.
5 حبات بيض.
ملعقة صغيرة فانيليا.
ملعقة كبيرة بيكنغ بودر.
ملعقة كبيرة قرفة بودر.
طريقة التحضير:
- في وعاء يتم خفق الزبدة مع ½ كوب سكر ويتم وضع الخليط بعد الخفق في الصينية ويرص البلح فوق الخليط.
- يخفق البيض مع الفانيليا ونصف كوب سكر ثم إضافة الدقيق والبيكنغ بودر وخلطهم معا ويسكب الخليط فوق البلح.
- يدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 30 إلى 40 دقيقة، ثم تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد، ثم تقلب ويرش القرفة على الوجه وتصبح جاهزة للتقديم.

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