كيك البلح والقرفة

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك طريقة تحضير كيك القرفة والبلح الشهي والمغذي، تعلمي الطريقة معنا وأعديها بنفسك وقدميها لأسرتك من صنع يديك، وذلك وفقا لموقع «حياتك».