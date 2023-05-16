معكرونة بالجمبري والمشروم...

الجمبري والمشروم مع المعكرونة بالصوص الأبيض تعتبر وصفة مأكولات بحرية مميزة تحضر بسهولة من مكونات لذيذة وشهية جدا وهي وصفة غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
كيلوغرام جمبري مقشر.
300 غرام معكرونة إسباغيتي أو شرايط مسلوقة.
كوب فطر مشروم مقطع شرائح.
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.
3 فصوص ثوم مهروس.
¼ ملعقة صغيرة : ملح - فلفل أسود.
لتحضير الصوص الأبيض :
2 كوب حليب كامل الدسم.
كوب كريمة الطبخ.
3 ملاعق كبيرة: زبدة – دقيق.
100 غرام جبنة موتزاريلا.
رشة: جوزة الطيب – ملح.
3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم للتزيين.
طريقة التحضير
- نضع الزيت النباتي في مقلاة وعلى نار متوسطة ثم نضيف الجمبري والمشروم والثوم نقلب لمدة 10 دقائق ثم نرفع المقلاة على النار ونضيف الملح والفلفل الأسود ونحرك جيدا.
- لتحضير الصوص الأبيض نضع الزبدة في وعاء وعلى نار هادئة ثم نضيف الدقيق ونحرك لمدة دقيقة ثم نضيف الحليب ونحرك باستمرار حتى الغليان، ثم نضيف كريمة الطبخ وجبنة الموتزاريلا وجوزة الطيب والملح ونقلب لمدة 5 دقائق حتى يثقل القوام.
- نسكب في طبق التقديم المعكرونة المسلوقة والجمبري والمشروم ثم الصوص الأبيض ونزين بالبقدونس وتصبح جاهزة للتقديم.
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