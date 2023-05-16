معكرونة بالجمبري والمشروم

القاهرة - بوابة الوسط

الجمبري والمشروم مع المعكرونة بالصوص الأبيض تعتبر وصفة مأكولات بحرية مميزة تحضر بسهولة من مكونات لذيذة وشهية جدا وهي وصفة غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

كيلوغرام جمبري مقشر.

300 غرام معكرونة إسباغيتي أو شرايط مسلوقة.

كوب فطر مشروم مقطع شرائح.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

3 فصوص ثوم مهروس.

¼ ملعقة صغيرة : ملح - فلفل أسود.

لتحضير الصوص الأبيض :

2 كوب حليب كامل الدسم.

كوب كريمة الطبخ.

3 ملاعق كبيرة: زبدة – دقيق.

100 غرام جبنة موتزاريلا.

رشة: جوزة الطيب – ملح.

3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم للتزيين.