كيكة القشدة

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك وصفة كيكة شهيّة ولذيذة تعدّينها لأفراد أسرتكِ من القشدة تعلمي طريقتها معنا وطبقيها بنفسك.

المكونات

4 أكواب دقيق.

2 كوب سكر.

علبة كبيرة من القشدة.

4 بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نصف كوب من السمنة.

ملعقتان كبيرتان من البيكنغ باودر.

كوب من الحليب.