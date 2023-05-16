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كيكة القشدة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 مايو 2023, 09:31 صباحا
كيكة القشدة
وصفة كيكة شهية ولذيذة تعدينها لأفراد أسرتكِ بسهولة (الإنترنت)
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نقدم إليك وصفة كيكة شهيّة ولذيذة تعدّينها لأفراد أسرتكِ من القشدة تعلمي طريقتها معنا وطبقيها بنفسك.

المكونات
4 أكواب دقيق.
2 كوب سكر.
علبة كبيرة من القشدة.
4 بيضات.
ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
نصف كوب من السمنة.
ملعقتان كبيرتان من البيكنغ باودر.
كوب من الحليب.

طريقة التحضير
- امزجي الدقيق والبيكنغ باودر في وعاء كبير بعد نخلهما جيدا.
- في وعاء مختلف، اخلطي البيض والسكر والسمنة والفانيليا واخفقيها بواسطة الخلاط الكهربائي على سرعة عالية.
- ثم أضيفي خليط الدقيق والبيكنغ باودر بشكل تدريجي مع التحريك المستمر إلى أن تتجانس المكوّنات.
- ومن بعدها، ضعي الحليب والقشدة وتابعي الخفق حتى تحصلي على مزيج سميك ومتماسك.
- صبي خليط الكيك في القالب المخصص له بعد دهنه بالقليل من الزبدة، ورشه بالطحين لمنع التصاق الكيكة.
- أدخلي القالب إلى الفرن على حرارة متوسطة واتركيه حتى ينضج، ثم أخرجيه ودعيه يبرد ويصبح جاهزا للتقديم.

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