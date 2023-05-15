شاورما سمك فيليه...

قدِّمي لعائلتكِ طبقًا جديدًا ومختلفًا ويحتوي على كثير من الفيتامينات، وهو شاورما السمك لتكون بديلة للحم والدجاج، تعرَّفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «جست فوود».
المكونات
كيلو سمك فيليه.
ملعقتا ثوم مهروس.
ربع كوب عصير ليمون.
ملعقتا خل.
عودا كرفس.
ملعقة ملح.
ملعقة فلفل أسود.
طريقة التحضير
- قومي بغسل السمك جيدًا بالماء والخل، ثم قومي بتقطيع السمك إلى شرائح رفيعة ثم تبلي السمك بباقي المكونات واتركيه في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتشرب التتبيلة بشكل جيد.
- قومي بتسخين ملعقة كبيرة من الزيت في مقلاة، ثم أضيفي السمك، وقومي بتقليب السمك حتى يصبح ذهبي اللون.
ارفعي السمك من على النار بعد أن ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.
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