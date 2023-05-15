شاورما سمك فيليه

القاهرة - بوابة الوسط

قدِّمي لعائلتكِ طبقًا جديدًا ومختلفًا ويحتوي على كثير من الفيتامينات، وهو شاورما السمك لتكون بديلة للحم والدجاج، تعرَّفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «جست فوود».

المكونات

كيلو سمك فيليه.

ملعقتا ثوم مهروس.

ربع كوب عصير ليمون.

ملعقتا خل.

عودا كرفس.

ملعقة ملح.

ملعقة فلفل أسود.