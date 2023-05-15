كيك بزبدة الفول السوداني

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ وصفة سهلة التحضير لحلوى شهية سوف يقبل عليها كل أفراد أسرتك وهي كيك الشوكولاتة بزبدة الفول السوداني تعلميها معنا وأعديها بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كوب زبدة فول سوداني ناعمة.

كوب حليب مكثف.

160 غرام جبنة كريمي أو لبنة.

3 أكياس ويبنج كريم جاف.

11/2 كوب حليب بارد.

صوص شوكولاتة.

فول سوداني.

لتجهيز العجينة

200 غرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

200 غرام سكر.

ملعقة صغيرة سكر فانيليا.

4 عدد بيض.

200 غرام دقيق.

كيس بيكنغ بودر.

3 ملاعق كبيرة بودرة كاكاو.

طريقة التحضير

- نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونجهز صينية مستطيلة ونضع فيه ورقة الزبدة.

ثم نضرب الزبدة مع السكر مع سكر الفانيليا حتى تتكون كريمة بيضاء خفيفة.

- نزود البيض على الخليط واحدة واحدة مع التقليب الجيد ليتجانس البيض مع المكونات ثم نصب الخليط في صينية ونفردها حتى يتساوى ارتفاعها في الصينية كلها.

- ندخل الصينية الفرن لمدة 35-45 درجة مئوية ونخرج الصينية من الفرن ونتركها لمدة 5-10 دقائق لتبرد قليلا ثم نغمس ملعقة في الكيك الهش ونحدث فجوات بها.

- وفى العجانة نضيف الجبنة الكريمي للحليب المكثف ونضربهما حتى تتجانس المكونات ثم نضيف للخليط السابق زبدة الفول السوداني ونقلب حتى التجانس.

- نضرب الويبنج كريم جيدا ونضيفها للخليط السابق ثم نضع الخليط في الثلاجة 6 ساعات على الأقل حتى تتماسك الكريمة ونخرج الكيك من الثلاجة وننزع ورق الزبدة ونقطع جوانب الكيكة ثم نقسمها لمكعبات.