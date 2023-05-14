بفتيك رول بالجبن الموزاريلا

القاهرة - بوابة الوسط

البفتيك رول بصوص المشروم وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة من شرائح لحم محشية بالمشروم والموزاريلا والمعدنوس تعلمي الطريقة وأعديها معنا وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

600 غرام شرائح لحم البفتيك

كوب: مشروم فريش - موزاريلا مبشورة - مرقة لحم

½ كوب: كريمة الطبخ - طحين

حبة بصل مفرومة

½ باقة معدنوس

2 فص ثوم مهروس

4 ملاعق كبيرة: زيت نباتي - زبدة

ملعقة كبيرة: خل أبيض - ماسترد - صويا صوص أو الديمي غلاس

1.25 ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بهارات لحمة