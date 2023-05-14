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بفتيك رول بالجبن الموزاريلا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 03:50 مساء
بفتيك رول بالجبن الموزاريلا
البفتيك رول بصوص المشروم وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة من شرائح لحم (الإنترنت)
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البفتيك رول بصوص المشروم وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة من شرائح لحم محشية بالمشروم والموزاريلا والمعدنوس تعلمي الطريقة وأعديها معنا وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات
600 غرام شرائح لحم البفتيك
كوب: مشروم فريش - موزاريلا مبشورة - مرقة لحم
½ كوب: كريمة الطبخ - طحين
حبة بصل مفرومة
½ باقة معدنوس
2 فص ثوم مهروس
4 ملاعق كبيرة: زيت نباتي - زبدة
ملعقة كبيرة: خل أبيض - ماسترد - صويا صوص أو الديمي غلاس
1.25 ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود
½ ملعقة صغيرة بهارات لحمة

طريقة التحضير
- نتبل شرائح اللحم بالملح والفلفل وبهارات اللحمة والخل والقليل من الزيت ثم نضع ما تبقى من الزيت النباتي في وعاء ونضيف البصل والقليل من الملح والفلفل ونقلب لمدة 5 دقائق حتى يذبل ومن ثم نضيف نصف كمية المشروم ونتركه لمدة 10 دقائق حتى ينضج تمامًا عندها نضيف المعدنوس ونقلب لمدة 2 دقيقة.
- ثم نتركها جانبًا تبرد عندها نضيف الموزاريلا ونقلب وندهن قطع البفتيك بالماسترد ثم نوزع الحشوة عليها ونلف ليأخذ بفتيك اللحم شكل الرول ونثبتها بعود خشبي صغير ثم نغمس الرولات بالدقيق.
- ثم نضع الزبدة في وعاء على نار متوسطة ثم نضيف الرولات ونشوحها لمدة 10 دقائق مع التقليب حتى تنضج تمامًا وتأخذ اللون الذهبي نضعها جانباً وفي نفس الوعاء نشوح ما تبقى من المشروم والثوم المهروس مع ملعقة كبيرة دقيق لمدة 2 دقيقة.
- ثم نضيف مرق اللحم والكريمة والصويا صوص والقليل من الملح والفلفل ونحرك لمدة 7 دقائق حتى تتداخل المكونات معًا عندها نضيف رولات اللحم ونترك المكونات معًَا على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى يثقل القوام وتنضج جميع المكونات نسكب في طبق التقديم.

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