كسكسي بالدجاج...

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير الكسكسي الشهي مع الدجاج والخضروات لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي في خطوات سهلة وسريعة، وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
3 ملاعق كبيرة زيت
½ كيلو صدور دجاج مقطعة
2 حبة كوسا مقطعة مكعبات
2 حبة جزر مقطعة مكعبات
ملعقة صغيرة ثوم
ملعقة كبيرة فلفل أسود
ملعقة كبيرة بابريكا
½ ملعقة صغيرة كبابا صيني أي بهارات حلوة
½ ملعقة صغيرة بهارات فراخ
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم يمكن استبدالها بملعقة كبيرة كركم
ملعقة كبيرة ملح
¼ كوب ماء
كوب حمص مسلوق.
مقادير الكسكسي
2 و½ كوب كسكسي ناشف
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة زيت
3 أكواب مرقة دجاج
طريقة التحضير
- في طنجرة يوضع الزيت حتى يسخن، يضاف الدجاج مع التقليب.
- تضاف الكوسا والجزر وتقلب، يضاف الثوم والبهارات، وآخر شيء الملح.
- تضاف بعد ذلك صلصة الطماطم أو الكركم ويقلب، ويضاف الماء حتى يغلى ونخفض حرارة النار ونغطي الوعاء حتى نضوج الخضرة.
- يرفع من على النار ويضاف فوق الكسكسي الناضج.
- ويوضع وعاء فيه الكسكسي عليه الملح والزيت ومرقة الفراخ الساخنة، ويغطى ويترك مدة خمس دقائق تحرك بالشوكة، ويصب في طبق التقديم وعليه الخضروات والحمص.
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