برك بالجبن والمعدنوس

القاهرة - بوابة الوسط

برك الجبن وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة من الجلاش وخليط من أجبان الموزاريلا والبيضاء مع المعدنوس والبصل المشرب بخليط البيض والحليب، لذيذة جداً تعلميها معنا، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 بيضة

½ كوب حليب كامل الدسم

¼ كوب زيت نباتي

¼ ملعقة صغيرة : ملح - فلفل أسود

لتحضير الحشوة : ½ باقة معدنوس

500 غرام: ميكس جبنة بيضاء وموزاريلا - رقائق عجين أو جلاش

حبة بصل مفرومة

2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

ملعقة كبيرة: سمسم - حبة البركة للتزيين.

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