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برك بالجبن والمعدنوس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 09:51 صباحا
برك بالجبن والمعدنوس
طريقة سهلة لتحضير البرك الشهية بالجبن والمعدنوس (الإنترنت)
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برك الجبن وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة من الجلاش وخليط من أجبان الموزاريلا والبيضاء مع المعدنوس والبصل المشرب بخليط البيض والحليب، لذيذة جداً تعلميها معنا، وفقا لموقع «شهية».

المكونات
2 بيضة
½ كوب حليب كامل الدسم
¼ كوب زيت نباتي
¼ ملعقة صغيرة : ملح - فلفل أسود
لتحضير الحشوة : ½ باقة معدنوس
500 غرام: ميكس جبنة بيضاء وموزاريلا - رقائق عجين أو جلاش
حبة بصل مفرومة
2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة
ملعقة كبيرة: سمسم - حبة البركة للتزيين.

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طريقة التحضير
- نضع البيض في وعاء ونضيف الحليب والزيت النباتي والملح والفلفل ونخلط جيدا ثم نضعه جانبا ثم في وعاء آخر نضع الجبنة والمعدنوس والبصل نقلب المكونات معاً.
- ثم ندهن صينية بالزبدة ونفرش أول طبقة من رقائق العجين وندهنها بخليط البيض والحليب المحضر وبنفس الطريقة نفرد عشر طبقات ثم نفرد الجبنة المحضرة بشكل متساوي ومن ثم نغلفها برقائق العجين مع دهن كل طبقة بخليط البيض والحليب، ثم ندهن الوجه بالزبدة ونرش السمسم وحبة البركة ونقطعها ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة حتى تتحمر وتنضج تماما.

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