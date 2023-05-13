  • Alwasat News
Atwasat

سلطة بطاطا حارة بالطماطم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 مايو 2023, 03:12 مساء
سلطة بطاطا حارة بالطماطم
سلطة البطاطا الحارة وصفة سهلة وسريعة وشهية تعلميها معنا (الإنترنت)
alwasat radio

سلطة البطاطا الحارة وصفة سهلة وسريعة، وهي عبارة عن مكعبات بطاطا مقلية مع فلفل وثوم وكزبرة وشطة وطماطم شهية للغاية إلى جانب أطباقك، تعلميها معنا، وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
4 حبات بطاطا مقطعة مكعبات
حبة طماطم مفرومة
حبة فلفل أحمر مفرومة
ملعقة كبيرة ثوم مهروس
ملعقة خل
ملعقة كبيرة دبس شطة
نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة
ملح- كمون - كزبرة يابسة
زيت للقلي.

طريقة التحضير
- نقلي مكعبات البطاطا نصف قلية ونصفيها من الزيت جيدًا ونضعها جانبًا.
- في مقلاة كبيرة نضع ملعقتين من الزيت والثوم ونشوحه لبضع دقائق.
- ثم نضيف عليه الخل ونقلبه ثم نضيف الفلفل الملون ونحرك حتى تذبل.
- ثم الطماطم وملح وكمون وكزبرة ونقلب جميع المكونات مع بعضها.
- نضيف البطاطا ودبس الفليفلة الشطة ونقلبها ونغطيها حتى تنضج البطاطا.
- وبعد أن تنضج نضيف الكزبرة الخضراء ونقلبها لـ5 دقائق بعدها تصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»

بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»
عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)

عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)
الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة

الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة
إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته

إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»
حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم العالم

حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم ...
«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي

«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي
براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر

براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر
إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة

إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة
بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات

بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات
إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق

إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق
ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت

ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت
الهلال يجتاز التحدي ويتصدر المجموعة الأولى

الهلال يجتاز التحدي ويتصدر المجموعة الأولى
متى يجب عليك استبدال فلتر الوقود بسيارتك؟

متى يجب عليك استبدال فلتر الوقود بسيارتك؟
كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير

كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير
تشمل ليبيا.. خارطة طريق أميركية لمواجهة «فاغنر» في أفريقيا

تشمل ليبيا.. خارطة طريق أميركية لمواجهة «فاغنر» في أفريقيا
دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل حجر الأساس

دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل حجر الأساس
جريدة «الوسط»: ستة أشهر قبل الموعد الانتخابي.. والغموض سيد الموقف

جريدة «الوسط»: ستة أشهر قبل الموعد الانتخابي.. والغموض سيد الموقف
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
حضري صوص البيستو في منزلك
حضري صوص البيستو في منزلك
حضري حواوشي الدجاج كالمحترفات
حضري حواوشي الدجاج كالمحترفات
كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير
كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير
دنش بالعسل.. فطار لذيذ وخفيف مع الشاي
دنش بالعسل.. فطار لذيذ وخفيف مع الشاي
فول بالسجق
فول بالسجق
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
3 أكلات شهية وسريعة التحضير من المطبخ الليبي
3 أكلات شهية وسريعة التحضير من المطبخ الليبي...
كيك التوفي من المطبخ الألماني
كيك التوفي من المطبخ الألماني...
مندي اللحم
مندي اللحم...
معمول بالفستق
معمول بالفستق...
فطائر السبانخ
فطائر السبانخ...
المزيد
سلطة بطاطا حارة بالطماطم
سلطة بطاطا حارة بالطماطم...
ملفوف كرنب باللحم والخضروات
ملفوف كرنب باللحم والخضروات...
بسكويت هش بالمربى والفانيليا
بسكويت هش بالمربى والفانيليا...
فول بالسجق
فول بالسجق...
دنش بالعسل.. فطار لذيذ وخفيف مع الشاي
دنش بالعسل.. فطار لذيذ وخفيف مع الشاي...
المزيد