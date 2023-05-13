سلطة بطاطا حارة بالطماطم

القاهرة - بوابة الوسط

سلطة البطاطا الحارة وصفة سهلة وسريعة، وهي عبارة عن مكعبات بطاطا مقلية مع فلفل وثوم وكزبرة وشطة وطماطم شهية للغاية إلى جانب أطباقك، تعلميها معنا، وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

4 حبات بطاطا مقطعة مكعبات

حبة طماطم مفرومة

حبة فلفل أحمر مفرومة

ملعقة كبيرة ثوم مهروس

ملعقة خل

ملعقة كبيرة دبس شطة

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة

ملح- كمون - كزبرة يابسة

زيت للقلي.