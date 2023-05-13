ملفوف كرنب باللحم والخضروات

القاهرة - بوابة الوسط

من المطبخ اللبناني، نقدم لكِ طريقة تحضير محشي الملفوف باللحم والخضروات، تعلميها معنا وحضريها في مطبخك، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

ورق ملفوف «حسب عدد الأفراد»

150 غرام أرز ينقع في الماء لمدة نصف ساعة ثم يصفّى

حبة متوسطة الحجم من البصل مفروم فرمًا ناعمًا

حبة متوسطة الحجم من الطماطم٬ مفرومة

كوب ونصف معدنوس مفروم

2 ملعقة طعام من زيت الزيتون

3 ملاعق طعام من النعناع الطازج٬ المفروم

نصف ملعقة من القرفة المطحونة

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون

نصف كوب عصير ليمون

500 غرام من لحم البقر قليل الدهن٬ ستيك

3 مكعبات من مرقة الدجاج

5 أكواب من الماء المغلي

ملعقة من النعناع المجفف.