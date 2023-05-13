بسكويت هش بالمربى والفانيليا...

بسكويت الزبدة الهش واللذيذ من الحلويات السهلة والبسيطة المكونة من الزبدة والسكر والدقيق.
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المكونات
½ كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
½ كوب سكر بودرة.
رشة ملح.
ملعقة صغيرة فانيليا.
1 و¼ كوب دقيق.
مربى حسب الذوق.
طريقة التحضير
- نضع في وعاء كلا من الزبدة والسكر والملح والفانيليا ونحرك المكونات جيدا.
- ننخل الدقيق فوق المكونات ونحرك بهدوء ثم نعجن حتى نحصل على عجينة طرية غير لاصقة.
- نضع ورق زبدة على صينية الفرن ونشكل أقراصا من العجينة ونصنع فجوة في الوسط حتى نضع المربى.
- نحمي الفرن على حرارة 150 ونضع البسكويت فيه لنحو 15-20 دقيقة.
نخرج البسكويت ونتركه يبرد ثم نضع المربى عليه وبذلك يكون جاهزا للتقديم.
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