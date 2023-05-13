  • Alwasat News
Atwasat

بسكويت هش بالمربى والفانيليا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 مايو 2023, 10:50 صباحا
بسكويت هش بالمربى والفانيليا
بسكويت هش لذيذ بالمربى والزبدة والفانيليا تعلميه معنا (الإنترنت)
alwasat radio

بسكويت الزبدة الهش واللذيذ من الحلويات السهلة والبسيطة المكونة من الزبدة والسكر والدقيق.
تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات
½ كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
½ كوب سكر بودرة.
رشة ملح.
ملعقة صغيرة فانيليا.
1 و¼ كوب دقيق.
مربى حسب الذوق.

طريقة التحضير
- نضع في وعاء كلا من الزبدة والسكر والملح والفانيليا ونحرك المكونات جيدا.
- ننخل الدقيق فوق المكونات ونحرك بهدوء ثم نعجن حتى نحصل على عجينة طرية غير لاصقة.
- نضع ورق زبدة على صينية الفرن ونشكل أقراصا من العجينة ونصنع فجوة في الوسط حتى نضع المربى.
- نحمي الفرن على حرارة 150 ونضع البسكويت فيه لنحو 15-20 دقيقة.
نخرج البسكويت ونتركه يبرد ثم نضع المربى عليه وبذلك يكون جاهزا للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»

بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»
عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)

عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)
الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة

الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة
إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته

إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»
حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم العالم

حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم ...
«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي

«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي
براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر

براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر
إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة

إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة
بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات

بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات
إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق

إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق
ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت

ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت
الهلال يجتاز التحدي ويتصدر المجموعة الأولى

الهلال يجتاز التحدي ويتصدر المجموعة الأولى
متى يجب عليك استبدال فلتر الوقود بسيارتك؟

متى يجب عليك استبدال فلتر الوقود بسيارتك؟
كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير

كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير
تشمل ليبيا.. خارطة طريق أميركية لمواجهة «فاغنر» في أفريقيا

تشمل ليبيا.. خارطة طريق أميركية لمواجهة «فاغنر» في أفريقيا
دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل حجر الأساس

دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل حجر الأساس
جريدة «الوسط»: ستة أشهر قبل الموعد الانتخابي.. والغموض سيد الموقف

جريدة «الوسط»: ستة أشهر قبل الموعد الانتخابي.. والغموض سيد الموقف
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
مربى التوت في خطوات سهلة وسريعة
مربى التوت في خطوات سهلة وسريعة
حضري صوص البيستو في منزلك
حضري صوص البيستو في منزلك
حضري حواوشي الدجاج كالمحترفات
حضري حواوشي الدجاج كالمحترفات
كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير
كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير
دنش بالعسل.. فطار لذيذ وخفيف مع الشاي
دنش بالعسل.. فطار لذيذ وخفيف مع الشاي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
3 أكلات شهية وسريعة التحضير من المطبخ الليبي
3 أكلات شهية وسريعة التحضير من المطبخ الليبي...
كيك التوفي من المطبخ الألماني
كيك التوفي من المطبخ الألماني...
مندي اللحم
مندي اللحم...
معمول بالفستق
معمول بالفستق...
فطائر السبانخ
فطائر السبانخ...
المزيد
ملفوف كرنب باللحم والخضروات
ملفوف كرنب باللحم والخضروات...
بسكويت هش بالمربى والفانيليا
بسكويت هش بالمربى والفانيليا...
فول بالسجق
فول بالسجق...
دنش بالعسل.. فطار لذيذ وخفيف مع الشاي
دنش بالعسل.. فطار لذيذ وخفيف مع الشاي...
كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير
كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير...
المزيد