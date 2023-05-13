بسكويت هش بالمربى والفانيليا

القاهرة - بوابة الوسط

بسكويت الزبدة الهش واللذيذ من الحلويات السهلة والبسيطة المكونة من الزبدة والسكر والدقيق.

تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

½ كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

½ كوب سكر بودرة.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

1 و¼ كوب دقيق.

مربى حسب الذوق.