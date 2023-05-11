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حضري حواوشي الدجاج كالمحترفات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 مايو 2023, 08:53 صباحا
حضري حواوشي الدجاج كالمحترفات
طريقة سهلة وسريعة لتحضير حواوشي الدجاج كالمحترفات (الإنترنت)
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تعرفي معنا إلى طريقة تحضير حواوشي الدجاج الشهي وأعديه في مطبخك في 3 خطوات فقط كالمحترفات.
المكونات:
¼ كيلو صدور دجاج مفروم
¼ كيلو أوراك دجاج مفروم
100 غرام دهن لية ضاني
حبة بصل مفروم
حبة فلفل أحمر مفروم
كوب معدنوس مفروم
معلقة صغيرة ثوم بودر
رشة جوز الطيب
½ معلقة صغيرة ملح
½ معلقة صغيرة فلفل أسود
معلقة صغيرة بابريكا
معلقة صغيرة شطة
حبة طماطم منزوعة البذور ومقطعة مكعبات
2 عدد فلفل أخضر وـحمر حار مفروم
طريقة التحضير:
- في وعاء كبير نخلط كل المكونات معا من دون الطماطم ثم نضيفها في النهاية.
- ونحشى الدجاج في الخبز وندهنه بالزيت وندخله الفرن أو نحمره على الطاسة ويصبح جاهزا للتقديم.

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